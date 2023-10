Il “supercomputer” elimina il Milan dalla Champions: tifosi furiosi

Il Milan sogna di ripetere la grande cavalcata della passata stagione in Champions League: provando anche a scrivere un finale diverso.

I rossoneri sono capitati in un girone molto complesso, fatto di top club che sono alla ricerca del riscatto rispetto alle ultime stagioni. Saranno sei partite (due già disputate) di altissima intensità e già lo sta sperimentando la squadra di Pioli. Due pareggi consecutivi per 0-0 contro Newcastle e Borussia Dortmund non sono certamente quanto si aspettava la tifoseria rossonera che, però, è anche felice dell’approccio della squadra alla competizione europea.

Le prossime quattro partite – di cui due contro il PSG – saranno fondamentali per capire a che punto è la crescita del Milan e se può puntare a traguardi importanti.

Milan fuori dalla Champions League: ha “deciso” Opta

Il percorso del Milan in Champions League si deciderà in base alle prossime due partite contro il PSG. Battere i campioni di Francia significherebbe elevarsi a uno status molto importante e continuare il sogno europeo iniziato la scorsa stagione. Pioli riuscì a infondere nella squadra una serenità e una tranquillità tali da riuscire a superare il Napoli e ad arrivare in semifinale contro l’Inter.

I “cugini” nerazzurri, poi, vinsero abbastanza agilmente il doppio confronto e questo non è mai stato digerito dalla squadra né dal popolo rossonero che ora vuole rifarsi rispetto alla passata stagione.

Non sarà così, però, secondo i dai Opta. Il modello statistico progettato dal “supercomputer” Opta che si occupa di raccogliere dati e di analizzarli matematicamente, ha provato a prevedere quello che succederò in Champions League per il Milan e anche per tutte le altre squadre partecipanti.

Secondo i dati Opta i rossoneri potrebbero essere eliminati prima dei quarti di finale. Il Milan, infatti, non compare tra le 10 squadre più quotate della competizione eurpoea. Chiaramente al primo posto ci sono i campioni in carica del Manchester City, con il 38,9% di possibilità di vincere nuovament e la Champions League.

Seguono a ruota libera il Manchester City i campioni di Germania del Bayern Monaco, con il 10,9% di possibilità di vincita e al terzo posto, a sorpresa, c’è l’Arsenal di Mikel Arteta con l’8,7%. Successivamente ci sono il Real Madrid, con il 6,0% e, infine, dall’Inter con il 4% di vincere la finale.

Ora spetta a Stefano Pioli e alla squadra rossonera riuscire a vincere le prossime partite del girone per dimostrare che i numeri restano numeri e che il campo resta il giudice supremo del calcio.