“Il Theo Hernandez destro”: colpo del Milan, si chiude per il 2002

Il Milan è già molto attento alle vicende di calciomercato che possono interessare la squadra per il presente e per il futuro.

I rossoneri hanno deciso di cambiare radicalmente il modo di fare mercato per avere una squadra sempre molto giovane e non troppo costosa. La nuova dirigenza rossonera sta già vagliando diversi profili che possono essere interessanti da inserire nella rosa di Stefano Pioli nel minor tempo possibile.

Il futuro del Milan può essere molto raggiante e le scelte di Moncada per portare giovani campioni possono essere molto importanti. Ci sono tanti calciatori che sono nel database rossonero e presto verranno prese decisioni importanti su chi acquistare.

Milan, colpo francese dalla Germania

Il Milan sta studiando le mosse per il calciomercato di gennaio e della prossima stagione. I rossoneri hanno intenzione di costruire una rosa sempre più giovane e soprattutto sostenibile economicamente. Rientrare nei parametri economici del bilancio è molto importante per poter essere sempre competitivi ad altissimi livelli.

Le prime note positive già ci sono state ma ora è tempo di accelerare per trovare i migliori calciatori a basso costo e portarli in rosa. La società sta già lavorando, attraverso un lavoro di monitoraggio, alla ricerca dei nuovi campioni in giro per il mondo.

Il nome nuovo che sta studiando il Milan è quello di Kiliann Sildillia, esterno del Friburgo che sta facendo molto bene in Germania. Classe 2002, terzino destro, è considerato uno dei migliori giovani del panorama internazionale. La società sta già provvedendo ad anticipare i tempi e molto presto può anche tentare l’affondo decisivo per acquistarlo, sottraendolo alla già folta concorrenza.

Sulla destra il Milan ha avuto alcune carenze nel corso delle ultime stagioni, con le prestazioni dei calciatori che non sempre hanno reso felice Pioli e la dirigenza. Il nome del classe 2002 è molto importante visto che in Francia è considerato “il Theo Hernandez destro”.

Kiliann Eric Sildillia ha un contratto in scadenza nel 2026 con il Friburgo, firmato nell’estate del 2021 e prolungato lo scorso 3 aprile. Il Milan ha messo gli occhi sul 21enne francese e sta aspettando il momento giusto per tentare l’assalto definitivo. Il club tedesco non intende perderlo ma sa che può chiedere circa 15 milioni di euro per cedere l’esterno destro. Sa giocare – e ha giocato – anche da difensore centrale e può diventare un’arma importante per le prossime stagioni. Pioli attende rinforzi e Moncada vuole regalargli un paio di colpi di grande livello.