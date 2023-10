“Imbarazzante come sempre”: Milan-Juve, Pioli lo ha fatto ancora

Dure critiche dei tifosi del Milan nei confronti di mister Stefano Pioli. Il tencico ha scatenato l’ira dei supporter rossoneri.

Nel mondo del calcio, le decisioni dei tecnici sono spesso oggetto di accese discussioni da parte dei tifosi. Un recente episodio ha coinvolto il tecnico rossonero, Stefano Pioli, in seguito a un cambio tattico che ha suscitato polemiche tra i sostenitori del Milan nel corso del match di campionato contro la Juventus.

Questa sostituzione ha generato una reazione negativa da parte dei tifosi rossoneri, che hanno espresso il loro dissenso sui social media. Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, si trova al centro di una serie di dure critiche da parte dei tifosi rossoneri a seguito di una controversa sostituzione effettuata durante il big match casalingo contro la Juventus.

Milan-Juventus, tifosi furiosi con Pioli

La sostituzione in questione ha visto l’attaccante francese Olivier Giroud lasciare il campo a favore del serbo Luka Jovic. Questa decisione ha provocato una reazione negativa da parte dei tifosi rossoneri, che non hanno esitato a esprimere il loro dissenso sui social media. Nella ripresa della partita, Pioli ha deciso di chiamare in panchina il centravanti francese Giroud per dare spazio a Luka Jovic, una scelta che ha sorpreso molti appassionati rossoneri.

#MilanJuve questi due cambi di #Pioli non li ho minimamente capiti… Bah🤔 speriamo di sbagliarmi. — Michele Baratta (@MickyBaratta) October 22, 2023

Questa decisione ha scatenato una reazione immediata tra i tifosi del Milan, che si sono riversati sui social network per esprimere il loro dissenso. Molti hanno storcito il naso di fronte a questa sostituzione, sostenendo che Giroud avrebbe potuto essere fondamentale nella fase cruciale del match contro un avversario come la Juventus. Alcuni hanno addirittura accusato Pioli di aver compromesso le possibilità del Milan di ottenere una vittoria in un match così importante.

non ho capito e continuerò a non capire le sostituzioni di Pioli — Federicos Antonio ⭐️ (@FedericoDav_SSL) October 22, 2023

Un’interpretazione possibile di questa sostituzione è che Pioli abbia visto in Jovic un attaccante in grado di offrire maggiore mobilità o capacità di pressione rispetto a Giroud. Questo potrebbe essere stato un tentativo di cambiare l’inerzia della partita e cercare di ottenere un risultato positivo, nonostante le circostanze sfavorevoli legate all’ inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Thiaw.

I cambi attuali meglio che non li commento #MilanJuve — Francesco Pioli OUT 🇮🇹🇮🇱🇺🇦❤️🖤👑 (@Fre_AFG) October 22, 2023



Tentativo fallito visto che poco dopo è arrivato il gol che ha decretato la vittoria della Juventus. Tuttavia, è importante sottolineare che le decisioni dei tecnici sono spesso oggetto di discussione tra i tifosi, e Pioli ha le sue ragioni per aver fatto quella sostituzione. L’allenatore può aver cercato di apportare freschezza e dinamicità all’attacco della squadra, o potrebbe aver ritenuto che Jovic avesse le caratteristiche necessarie per mettere in difficoltà la difesa bianconera.

Leao gioca da solo.. pioli gli deve le ultime annate della sua carriera — Dennis~ (@CMadness_) October 22, 2023

Le critiche dei tifosi indicano che questa mossa potrebbe non aver funzionato come sperato. La preferenza di Pioli per Jovic su Giroud in una situazione critica ha suscitato dubbi tra i sostenitori del Milan. Mentre il dibattito tra i tifosi continuerà, resta da vedere come Pioli risponderà alle critiche.