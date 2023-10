Infortunio Loftus Cheek, si aspettano gli esami: il Milan ha una speranza

Il Milan perse Loftus Cheek durante il match contro la Lazio, i rossoneri aspettano gli esami con una speranza per il centrocampista.

Il Milan continua a vincere e mantiene la testa della classifica a pari punti con l’Inter. Risultato importante a San Siro contro la Lazio di Maurizio Sarri che non riesce a invertire la rotta e cade anche contro i rossoneri.

Un 2-0 all’insegna delle new entry: prima Pulisic al 60esimo, poi Okafor all’80esimo timbrano il cartellino dei marcatori nel secondo tempo e permettono al Milan di conquistare altri tre punti fondamentali.

Infortunio Loftus Cheek, la speranza del Milan per gli esami

Unica nota negativa l’uscita anticipata dal campo di Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese ha accusato un problema muscolare nel corso del primo tempo ed è stato costretto a uscire allo scadere della prima mezz’ora di gioco.

Il Milan spera che si possa trattare solo di un fastidio al pube e non di un vero e proprio infortunio, come per Maignan in Champions League nella sfida contro il Newcastle, anche perché per Pioli sarebbe una brutta perdita considerando già l’assenza di Krunic e Bennacer a centrocampo.

Secondo gli ultimi aggiornamenti dati da Sky Sport per lui sono in programma gli esami strumentali. Nel corso della giornata di domani, dunque, il giocatore si sottoporrà ai dovuti controlli e nei seguenti giorni la società programmerà il da farsi in base ai risultati degli esami.