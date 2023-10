Infortunio Okafor, svelato il motivo: incidente stradale per lo svizzero

Finalmente svelato il motivo dell’infortunio alla testa di Noah Okafor, l’attaccante rossonero coinvolto in un incidente stradale

Noah Okafor, attaccante del Milan, nella giornata di oggi, aveva lasciato il ritiro della nazionale svizzera prima della partita valida per la qualificazione ad Euro 2024, contro la Bielorussia. Inizialmente era stato riportato che il giovane svizzero aveva subito un infortunio alla testa, tuttavia, non erano state aggiunte ulteriori informazioni a riguardo.

La verità riguardo l’incidente di Noah Okafor

Fortunatamente, adesso, è stata fatta chiarezza sull’accaduto. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’attaccante svizzero sarebbe stato coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava seduto sul sedile del passeggero.

Durante l’incidente, Okafor ha riportato una ferita non molto grave all’arcata sopraccigliare. Dopo essere stato visitato dallo staff medico della nazionale svizzera, il giovane attaccante è stato rimandato in Italia. Nonostante non sia nulla di preoccupante, l’allenatore ha preferito che non prendesse parte alle prossime partite per motivi di sicurezza. Infatti, Okafor dovrebbe tornare a disposizione di Pioli per il match contro la Juventus al termine della sosta.