Infortunio serio, c’è lesione: a forte rischio per il big match

Gli esami hanno evidenziato una lesione, l’infortunio è più serio del previsto: il giocatore è ora a forte rischio per il big match.

Il campionato si è fermato per dar spazio alle Nazionali. In questa pausa di metà ottobre si giocheranno match fondamentali per le qualificazioni al prossimo Europeo del 2024 che si terrà in Germania. L’Italia di Luciano Spalletti giocherà contro Malta (14 ottobre) e il big match decisivo contro l’Inghilterra (17 ottobre).

Una sosta che però è arrivata in un momento d’oro per il Milan. I tifosi non possono essere contenti di questo stop, visto che nell’ultima giornata i rossoneri hanno conquistato il primo posto in classifica a discapito dell’Inter. I ragazzi di Pioli guardano tutti dall’alto verso il basso grazie ai 21 punti (due in più dei cugini nerazzurri) conquistati in queste prime otto giornate: la pesante sconfitta nel derby per 5-1 è stato l’unico passo falso finora.

Alla ripresa la banda di Pioli avrà però un tour de force non da poco. Il primo match andrà in scena domenica 22 ottobre e vedrà la Juventus arrivare a San Siro; tre giorni dopo si vola a Parigi per il match delicato di Champions League contro il Paris Saint-Germain; il 29, invece, sarà Napoli-Milan a chiudere questo trittico di fuoco.

Assenza pesante per il big match

Nella gara contro la Juventus, Stefano Pioli non potrà contare su due dei migliori giocatori della rosa: Theo Hernandez e Mike Maignan saranno entrambi squalificati. Nel tanto discusso match di Marassi contro il Genoa, il primo è stato ammonito ed era diffidato, mentre il portiere è stato protagonista del fallo su Ekuban che ha fatto tanto scalpore. Per fortuna dei rossoneri, Maignan ha avuto una sola giornata di squalifica e ci sarà contro il Napoli. Chi invece rischia di perdere un titolare è Rudi Garcia.

In casa Napoli, infatti, si è fermato Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense è uscito nel corso del primo tempo nella gara persa per 3-1 contro la Fiorentina per un problema muscolare alla coscia sinistra. A tre giorni dal match, il giocatore si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro.

Il centrocampista ex Villarreal ha subito iniziato il percorso di terapie, dovendo anche ovviamente disertare la convocazione con il Camerun. Lo stop si aggira sui 15/20 giorni: la speranza del Napoli è quella di perderlo nei match contro Verona e Union Berlino per poterlo poi recuperare per il big match con il Milan. Ma le possibilità di vederlo in campo il prossimo 29 ottobre, ad oggi, sono veramente basse.