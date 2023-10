Juventus a pezzi, altra tegola per Allegri: un titolare salta il Milan

Un titolare e leader della Juventus di Massimiliano Allegri non ci sarà nella sfida di San Siro contro il Milan.

Il big match contro la Juventus vedrà il Milan scendere in campo a San Siro senza Theo Hernandez e Maignan. La sfida profuma già di qualcosa di importante per entrambe le squadre, separate attualmente da soli 4 punti. Tuttavia i tifosi rossoneri posso abbozzare un sorriso: un leader della Juve non ci sarà.

Juve, si ferma un titolare

Nelle scorse giornate era trapelata la notizia riguardante un problema muscolare per Danilo. Ora però c’è la conferma che il capitano della Juventus non ci sarà nel big match di San Siro. Infatti la Juventus stessa ha comunicato che le condizioni del brasiliano non sono buone.

Infatti Danilo è alle prese con un problema muscolare subito in nazionale. In particolare per il difensore si tratta di una lesione muscolare di basso grado alla coscia sinistra. Problema non gravissimo, ma che lo terrà sicuramente fuori dai giochi contro il Milan.

Il capitano della Juventus starà fuori almeno 15 giorni e quindi non ci sarà a San Siro. Vanno equilibrandosi quindi le assenze da entrambe le parti. Out Maignan e Theo Hernandez da un lato, Fagioli e Danilo dall’altro. Ed il Milan recupera in extremis Krunic, Loftus-Cheek e Kalulu. Pioli può sorridere.