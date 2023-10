“La verità sul gol di Muntari”: l’ex Milan sorprende tutti!

Nonostante siano passati ormai più di 10 anni da tale indimenticabile evento, l’ex Milan è tornato a parlare del tanto discusso “gol di Muntari”.

Il mondo del calcio è da sempre pieno di errori e di decisioni arbitrali discutibili, in grado di alzare polveroni mediatici dopo le sfide caratterizzate da ciò. Situazioni complesse da analizzare nonché difficili da gestire, soprattutto se si pensa al potere che i social possono assumere in tali vicende. Una delle più famose, nonché più dolorose per i tifosi del Milan, è senz’altro quella inerente al “gol di Muntari” in occasione di una sfida di ormai undici anni fa, in grado di far parlare di se ancora oggi. In particolare, l’ultimo e sorprendente commento circa l’episodio arriva da un amatissimo ex rossonero.

“Non abbiamo perso per quell’errore abitrale”, l’ammissione dell’ex

Il 25 febbraio 2012 è divenuta, suo malgrado, una data storica per ogni tifoso del Milan. Trattasi infatti del giorno preciso in cui, in quel di San Siro, si consumò l’ormai iconico “gol di Muntari“. Per chi non lo sapesse, all’epoca vi erano proprio i rossoneri e la Juventus a contendersi lo Scudetto 11/12, con la sfida del Meazza che appariva agli occhi dei più come decisiva ai fini del rush finale. Fu proprio in quei 90 minuti, quindi, che sul risultato di 1-0, Sulley Muntari siglò un gol fantasma in seguito a diverse carambole in area di rigore, con il pallone respinto lontano da Gianluigi Buffon quando già entrato in porta ma con tale marcatura che mai fu assegnata dall’arbitro.

Un episodio tanto shockante quanto decisivo, visto il successivo pareggio juventino che difatti spianò la strada agli uomini di Conte verso il primo trionfo scudettato di una lunga serie. Per anni, dunque, il “gol di Muntari” ha trovato modo di far parlare di se, ma l’ultimo intervento ha destato tanto scalpore. A narrare la propria versione dei fatti è stato proprio un ex Milan, in grado di sconvolgere i supporter del diavolo.

Antonio Nocerino ha infatti ripreso l’evento ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, rivelando una cocente verità. “Il gol di Mutari ci ha tagliato le gambe, ma quel campionato l’abbiamo perso noi“, le dichiarazioni dell’ex centrocampista. Quest’ultimo ha poi ulteriormente arricchito di dettagli la propria ipotesi. “Avessimo vinto quella partita, per la Juventus sarebbe stato un incubo, ma va anche detto che sul finale di stagione abbiamo pareggiato troppe partite. Il motivo dietro lo Scudetto perso sta soprattutto qui. Siamo stati poco furbi“, ha quindi concluso Nocerino tra lo stupore generale.