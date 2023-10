Leao, che batosta: la sentenza sull’attaccante non lascia dubbi

L’attaccante portoghese è stato al centro di una discussione e le parole nei suoi confronti non sono state di certo positive.

Il nostro campionato ha indubbiamente avuto una grande evoluzione che gli ha permesso di alzare l’asticella e di raggiungere un buon livello. Sono molte le squadre di spessore che ogni anno si contendono lo Scudetto e il fatto che non si assista più al dominio incontrastato di una sola squadra per anni e anni ne è la conferma.

In questa stagione ad avere un avvio sicuramente migliore sono state Milan e Inter, seguite poi da Napoli e Juventus. I presupposti per assistere ad una Serie A spettacolare ci sono tutti, come ci sono tutti i presupposti per poter ammirare in campo le gesta dei loro top player. Ogni club ha un giocatore che nei momenti più bui si mette la squadra sulle spalle e ovviamente lo hanno anche i top club italiani.

Queste prime partite hanno confermato come Lautaro Martinez e Victor Osimhen siano i due bomber per eccellenza del nostro campionato, ma al tempo stesso c’è anche stata la conferma di come Rafa Leao sia un giocatore di livello mondiale. Proprio sulla sfida a distanza fra questi tre campioni c’è stato un dibattito che ha avuto come protagonista Pierpaolo Marino, dirigente sportivo dell’Udinese.

Marino incorona Osimhen: “Più completo rispetto agli altri”

Il dirigente dei friulani, con un passato anche in Napoli e Roma, ha risposto ad alcune domande durante il programma Tutti Convocati, tra cui quella su cui fosse migliore tra i tre grandi top player della Serie A:

Tra Osimhen, Leao e Lautaro Martinez scelgo assolutamente l’attaccante del Napoli, perché è il più completo dei tre e perché l’anno scorso è stato per distacco il più decisivo.

Per Marino quindi pochi dubbi: l’attaccante nigeriano è il vero top player del nostro campionato e, a detta sua, la scorsa stagione ha messo in evidenza questa sua superiorità. Quest’anno però si riparte da zero e ci sarà quindi tutto il tempo del mondo per eventualmente smentire il ds. Senza dubbio anche in questa stagione quei tre là davanti stanno dimostrando a tutti il loro valore, ma solo a fine anno si potranno tirare le somme e si potrà decidere chi sarà stato il più decisivo.

Per il momento, dopo sette giornate, Lautaro Martinez sembra essere davanti a tutti, ma la speranza di tutti i tifosi rossoneri è che Leao possa esplodere ulteriormente e possa, perché no, portare la seconda stella nella Milano rossonera.