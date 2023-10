Leao criticato, Bergomi sicuro: “Non sarà mai il problema del Milan”

Critiche a Leao dopo il big match tra Napoli e Milan, Bergomi dice la sua sull’attaccante portoghese e sorprende tutti.

Il pareggio del Milan con il Napoli porta con sé una serie di strascichi che mettono in discussione squadra e allenatore. Non mancano critiche ai leader, ma anche al tecnico Pioli che non sembra avere più le redini dei suoi.

Le sostituzioni durante il finale al Maradona di Giroud e Leao, ma soprattutto le reazioni polemiche, hanno inevitabilmente evidenziato un rapporto che potrebbe essere arrivato al collasso. Basta guardare anche alle precedenti dichiarazioni di Calabria nel post-partita di Champions dopo la sconfitta con il Psg e la pronta risposta di Pioli a rimettere in riga il capitano.

Critiche a Leao, Bergomi lo difende

Un momento difficile che mette sotto la lente di ingrandimento anche i migliori. In primis Rafael Leao che contro il Napoli, ancora una volta, non si è preso sulle spalle la squadra e non è riuscito a trascinare i suoi per portare a casa una vittoria che era a portata di mano visto il doppio vantaggio.

Rimasto anche a secco, il portoghese è stato oggetto di riflessioni nel post-partita di Sky Calcio Club. Beppe Bergomi prima si concentra sui limiti dell’attaccante che nell’anno precedente è arrivato a 15 gol, ma non ha ancora raggiunto un livello di maturità tale da essere continuo.

Poi, però, l’ex difensore nerazzurro ne prende le difese evidenziando il ruolo da protagonista che ha in squadra. Di seguito quanto riportato dalla redazione sulle parole di Bergomi durante la trasmissione sportiva nel post-partita: