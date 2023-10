Leao-Osimhen, spunta il retroscena: “Mi inviò un messaggio”

In occasione di un’intervista Victor Osimhen svela un retroscena su Rafael Leao: al centro dell’attenzione un messaggio tra i due.

Dopo la sconfitta contro la Juventus in campionato il Milan deve guardare avanti per tornare alla vittoria e ritrovare la continuità che lo aveva contraddistinto durante le prime uscite. Il passo falso con i bianconeri è colpa anche delle tante assenze e dei troppi infortuni che si sono abbattuti sulla squadra.

I rossoneri, infatti, hanno dovuto spesso fare a meno di giocatori leader che in mezzo al campo fanno la differenza. Vedasi contro i bianconeri le due assenze per squalifica di Mike Maignan e Theo Hernandez, ma anche Pierre Kalulu, Ruben Loftus-Cheek e Rade Krunic per infortunio.

A questi bisogna aggiungere anche gli ultimi forfait di Noah Okafor, che prima ha rimediato una botta in allenamento con la nazionale, poi è stato vittima di un fastidio muscolare che lo ha costretto a restare a Milano e a non partire con la squadra per la sfida di Champions League contro il Psg.

Con queste assenze il Milan si è appoggiato sui leader in avanti: ha sorpreso Christian Pulisic per il suo impatto positivo, arrivato soltanto in estate si è ambientato facilmente. Con lui Olivier Giroud e Rafael Leao: il francese ha mostrato tutte le sue qualità da leader e quando è stato chiamato in causa ha fatto sempre bene.

Come, ad esempio, quando ha dovuto sostituire Maignan nel ruolo di portiere uscito per espulsione nei minuti di recupero nel finale contro il Genoa, dimostrando di poter guidare i propri compagni anche nelle situazioni più complicate e più spinose.

Spunta il retroscena su Leao e Osimhen

Fondamentale anche l’apporto del portoghese che ha dimostrato di essere un trascinatore non solo per carisma ma anche per la sua velocità che dà imprevedibilità all’attacco rossonero. In occasione della diretta di Twitch a TvPlay in Box to Box è stato lo stesso Victor Osimhen – attaccante e leader del Napoli – ad incoronarlo.

In un secondo momento, poi, Osimhen racconta di un retroscena di cui è protagonista insieme al portoghese: un messaggio di stima che Leao gli inviò in tempi non sospetti. Di seguito quanto riportato dalla redazione: