Leao senza pace, nuovo caos: cosa sta succedendo

Dopo il pareggio subito in rimonta contro il Napoli e la sostituzione non desiderata, c’è altra grana per Rafa Leao, cosa sta accadendo al campione portoghese?

Il pareggio contro il Napoli nell’ultimo match del Milan ha lasciato molti strascichi. Il vantaggio buttato all’aria nei primi venti minuti del secondo tempo, senza reagire attivamente, è un segnale di resa da parte dei rossoneri. Tra i meno attivi nel gioco milanista c’è sicuramente Rafael Leao, il portoghese nelle ultime uscite sembra essere la brutta copia di quello di inizio stagione. A peggiorare la situazione, la sostituzione che non è piaciuta al numero 10, che voleva rimanere in campo per provare a dare una mano ai suoi compagni a tornare in vantaggio. Oltre tutte queste rogne, si aggiungono ora le pressioni dei suoi agenti, che lo vorrebbero sempre al top.

Leao, caos tra i suoi agenti, momento no

Come riferito questa mattina da la Gazzetta dello Sport, il portoghese Rafael Leao, starebbe vivendo un momento di forte pressioni da parte dei suoi agenti e da tutto l’ambiente. In particolare sarebbe in corso una diatriba tra procuratori con Ted Dimvula da una parte e Jorge Mendes dall’altra.

Le giocate, che lo hanno sempre contraddistinto, ci sono, ma vengono alternate da tanti errori tecnici e di lettura, che oscurano le sue partite. Dalla sua parte però ha tutto l’ambiente Milan, che se lo coccola e sa quanto ha bisogno del miglior Rafa Leao per tornare a competere in campionato e Champions League. Servirebbe al portoghese un consigliere-amico, che lo aiuti in queste situazioni di disagio, il nome perfetto è quello di Zlatan Ibrahimovic, lo svedese è sempre stato dalla parte di Leao e fu il primo a spronarlo a fare sempre meglio e a dare sempre di più.

I tifosi rossoneri sperano di rivedere al più presto il vero Leao, già dalle prossime settimane, visto che le prossime tre partite del Milan saranno fondamentali per il futuro della stagione. Le prossime due di Serie A prima della sosta, contro Udinese e Lecce, potrebbero disegnare quello che sarà il cammino in campionato, in rincorsa per ora ai cugini interisti.

La prossima di Champions League, invece, è contro il Psg. Il 3-0 dell’ultimo confronto non lascia ben sperare, ma i rossoneri hanno bisogno di un cambio drastico di andamento nella competizione europea per centrare una qualificazione che ora sembra molto lontana. Con anche il terzo posto, valido per l’Europa League, a rischio, il Milan deve ritrovare coesione e il suo miglior Leao per tornare a vincere e convincere.