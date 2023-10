Leao supera Kvaratskhelia: il portoghese ora è sul podio

Rafael Leao ha finalmente superato Khvicha Kvaratskhelia: l’attaccante del Milan è ora sul podio della speciale classifica riguardo i giocatori di Serie A.

Il Milan sta senza dubbio attraversando un ottimo momento. Esclusi i due pareggi a reti bianche in Champions League contro Newcastle e Borussia Dortmund, i rossoneri hanno vinto tutte le partite post sconfitta nel derby contro l’Inter. Un filotto di risultati positivi che ha portato il Milan in testa alla classifica di Serie A a quota 21 punti, a +2 dai cugini dell’Inter e a +4 da Juventus e Fiorentina appaiate al terzo posto.

Uno dei giocatori protagonisti, se non il protagonista, di questo brillante inizio di stagione è sicuramente Rafa Leao. L’attaccante portoghese, da quest’anno con la 10 sulle spalle dopo l’addio di Brahim Diaz, si sta prendendo più responsabilità e il suo impatto sul campionato è evidente: 3 gol e 4 assist in otto match disputati finora. In molti lo stanno riconoscendo come uno dei migliori di questo inizio campionato insieme all’attuale capocannoniere Lautaro Martinez. E questo pensiero non è per nulla sbagliato.

Leao supera Kvara in una particolare classifica

Uno dei grandi “duelli” della passata stagione ha riguardato proprio il portoghese del Milan. Leao è stato infatti spesso paragonato a Khvicha Kvaratskhelia, talento georgiano arrivato a Napoli nell’estate del 2022. Sui social impazzavano i dibattiti, ma la stagione del classe 2000 del Napoli è stata davvero mostruosa: a fine campionato, grazie anche alla vittoria dello scudetto dei partenopei, è stato lui a vincere l’MVP della Serie A (premio vinto anche da Leao nella stagione precedente). Un grande traguardo se si pensa che prima di arrivare nel campionato italiano giocava in Georgia alla Dinamo Batumi.

Ma quest’anno la storia è cambiata. O almeno così sembra. Sì perché se Leao si sta confermando ad altissimi livelli, Kvaratskhelia è risucchiato in questa crisi che sta colpendo il Napoli: il georgiano ha segnato un solo gol finora, non riuscendo nemmeno a incidere nel gioco di Garcia. La supremazia di Leao è stata confermata anche dal noto portale Transfermarkt.

Il sito web tedesco, famoso per i valori di mercato che attribuisce ai giocatori, ha effettuato un grande aggiornamento per quanto riguarda la Serie A. Nella nuova classifica stilata, Rafa Leao ha aumentato il suo valore di 10 milioni passando dai precedenti 80 agli attuali 90 milioni di euro. Il valore di Kvaratskhelia, invece, è rimasto invariato a 85 milioni. Leao ha così scavalcato l’attaccante del Napoli e ora si trova sul podio: davanti a lui ci sono Victor Osimhen (120 milioni) e Lautaro Martinez (100 milioni).