L’ex Milan nei guai: arriva la notizia che spiazza tutti

Un grande ex del Milan non sta vivendo sicuramente il suo momento migliore della sua carriera: arriva, però, la notizia che lascia sorpresi tutti. Ad annunciarlo è il dirigente della squadra.

I tifosi del Milan seguono sempre con grande interesse le carriere dei grandi ex rossoneri, soprattutto di quelli che sono riusciti a entrare nel cuore dei sostenitori del Diavolo con le loro giocate e i loro successi. Tra loro, c’è senza ombra di dubbio un grande ex centrocampista come Andrea Pirlo, che oggi si vive la sua esperienza in panchina da allenatore dopo il ritiro di alcuni anni fa.

In Italia, l’ex numero 21 dei rossoneri ha allenato la Juventus, riuscendo portare a casa gli ultimi trofei in bacheca della storia recente della Vecchia Signora. La sua carriera è poi proseguita nel Fatih Karagumruk, per poi sedersi su una panchina prestigiosa come la Sampdoria, che ha voglia quanto prima di tornare in Serie A. L’inizio di campionato in caletterai, però, non è stato ottimo, per usare un eufemismo: il rendimento tutt’altro che irresistibile condanna la società blucerchiata a stazionare negli ultimi posti della classifica di Serie B, facendo crescere il malcontento dei tifosi circa il rendimento di Andrea Pirlo e dei suoi ragazzi. Arriva, però, la notizia che lascia sorpresi tutti, dopo che ci si aspettava un segnale forte dalla Samp alla luce dell’ennesima sconfitta in casa per mano del Catanzaro.

Legrottaglie conferma Pirlo alla Samp: annuncio a sorpresa

Andrea Pirlo, oggi alla Sampdoria, sta vivendo un momento complicato a dir poco nella sua esperienza alla Sampdoria, iniziata in estate ma che sembrava già al capolinea.

Arriva però l’annuncio di uno dei dirigenti della società ligure, l’ex Juventus Nicola Legrottaglie, che conferma la fiducia all’ex Milan. “Tutti insieme continuiamo a sostenere con fiducia il progetto tecnico avviato in estate con mister Andrea Pirlo” – ha scritto in una nota ufficiale apparsa sul sito della società Legrottaglie, auspicando che arrivi presto “la svolta attraverso un rapido e deciso miglioramento di risultati e prestazioni sportive”.

Un annuncio a sorpresa quello di Legrottaglie, considerando quelle che erano le voci che si erano scatenate all’indomani della sconfitta casalinga, allo stadio Ferraris, contro il Catanzaro. Lo stesso Legrottaglie ha poi ringraziato i tifosi blucerchiati per il supporto dimostrato in questo momento difficile, che vede come protagonista suo malgrado anche l’ex rossonero Pirlo. Si naviga, dunque, a vista, in attesa del cambio di passo in classifica e in termini di prestazioni.