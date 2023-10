L’ex Serie A sbotta su Leao: “Non è neanche in top 20”, tifosi divisi

L’incredibile e sorprendente reazione da parte dell’ex Serie A su Rafael Leao, in grado di scindere in due l’opinione dei tifosi del Milan.

Negli ultimi anni, lo status di Rafael Leao ha conosciuto un’esponenziale crescita fra le mura di casa Milan, consegnando ai tifosi rossoneri un vero top player nonché uno dei calciatori più forti d’Europa. I numeri totalizzati dal portoghese nelle ultime 3 stagioni non lasciano infatti spazio all’immaginazione, con Leao in doppia cifra sia di gol che di assist nelle scorse 2 annate nonché MVP della Serie A 21/22 ed uomo punta del trionfo Scudetto. Ad oggi inoltre, l’attaccante continua a sorprendere visti i 3 gol e i 3 assist messi fin qui a segno nelle prime 7 partite di campionato.

Eppure, alcune prestazioni di Leao continuano a non convincere i tifosi rossoneri, che ancora non ritengono compiuto il salto di qualità da parte dell’ex Lille. Dello stesso avviso, anche l’ex calciatore della nostra Serie A, intervenuto in un duro attacco nei confronti del gioiello di casa Milan.

“Non è nella top 20 del Milan”, Viviano attacca Leao

Ospite in una delle ultime trasmissioni Twitch ad opera di TvPlay, assieme anche a Mario Balotelli e a suo fratello Enock, Emiliano Viviano è intervenuto in alcune dichiarazioni inerenti a Rafael Leao in grado di dividere l’opinione del pubblico rossonero. Nel corso della live infatti, il noto personaggio web Damiano Coccia, in arte “Er Faina” ed ospite anch’egli del programma, avrebbe infatti appellato l’esterno portoghese come uno dei calciatori più forti della storia del Milan, suscitando le ire dell’ex portiere della Sampdoria. “Ma cosa dici, è una follia questa“, l’immediata reazione di Viviano, che ha poi ulteriormente articolato il proprio pensiero:

“Il Milan nella sua storia conta 40 Palloni d’Oro e giocatori del calibro di Nesta, Baresi, Maldini, Pirlo, Inzaghi, Van Basten, Kakà, Shevchenko e non so per quanto potrei andare avanti. Da questo punto di vista, Leao non è neanche in top 20. Lui è molto forte, ma definirlo come uno dei più forti mai passati in rossonero è follia”.

“Seguendo il tuo discorso anche io sarei uno dei più forti della storia della Serie A, anche se ce ne sono almeno 120 davanti a me“, ha quindi concluso Viviano, trovando anche l’appoggio di Balotelli. Tali dichiarazioni, molto forti nel complesso, hanno quindi diviso in due i tifosi rossoneri, tra chi appoggia l’ex portiere del Bologna e chi invece difende Leao ritenendolo all’altezza dei nomi sopracitati viste le prestazioni messe a referto negli ultimi anni.