L’ex sorprende i tifosi: “Mi vedrei bene al Milan”

L’ex rossonero ha sorpreso di gran lunga i tifosi del Milan tramite le proprie ultime dichiarazioni. Reazioni contrastanti, però, da parte dei supporter.

I grandi ex del Milan hanno senz’altro asciato un proprio ricordo indelebile nelle menti dei tanti tifosi. L’estro vincente assunto negli anni dai rossoneri ha infatti contribuito alla creazione di sempre più eroi all’ombra del Duomo sponda rossa. Maldini, Costacurta, Van Basten, Baresi, Inzaghi e chi più ne ha più ne metta, con una lista di top-player ed ex pressoché infinita. Proprio un fu rossonero è però intervenuto nelle ultime ore in merito al Milan, complimentandosi con il gioco proposto ultimamente dagli uomini di Pioli. Poi, la dichiarazione a sorpresa, abile a lasciare perplessi i tifosi del diavolo e a generare reazioni contrastanti da parte degli appassionati di fede milanista.

Cassano sul Milan, le dichiarazioni sorprendono i tifosi

Al Milan da gennaio 2011 a gennaio 2012, Antonio Cassano ha senz’altro lasciato un buon ricordo di se alla fetta di pubblico rossonera, pur aggregandosi all’Inter l’annata dopo. Fu anche tramite le giocate del fantasista di Bari infatti, che il Milan riuscì a trionfare nella corsa Scudetto 10/11. Gli assist di fantantonio per i vari Ibrahimovic, Nocerino e Boateng sono infatti ancora impressi nelle menti dei tifosi del diavolo, alle prese con alcune dichiarazioni a sorpresa da parte dello stesso Cassano. Sul proprio profilo TikTok infatti, l’ex Parma ha risposto ad un commento da parte di un proprio fan, reo di aver chiesto all’ex membro della Nazionale italiana in quale squadra attuale si vedrebbe meglio.

“Mi vedrei molto bene al Milan“, quindi, la risposta del prodigio di Bari, che ha quindi continuato nel proprio discorso argomentando la risposta. “Con le mie caratteristiche tecniche andrei di lusso con Pulisic e Leao sulle fasce. Con i miei assist potrei fargli fare tanti gol“, ha quindi dichiarato Cassano. Quest’ultimo ha poi concluso il proprio discorso con ulteriori complimenti in direzione del Milan. “Il Milan gioca molto bene, mi diverto a guardarli, negli ultimi anni mi sono ricreduto“, la sentenza finale dell’ex.

Nei commenti però, le reazioni sono state alquanto altalenanti. Una fetta di tifosi rossoneri ha infatti apprezzato tali dichiarazioni, complimentandosi con Cassano e lasciando numerosi dichiarazioni d’amore calcistico al fantasista. Un’altra schiera si è però riversata contro le dichiarazioni del barese. Complice di questi ultimi, senz’altro, il passaggio all’Inter di fantantonio nonché le tante dichiarazioni sopra le righe fatte da Cassano negli ultimi anni sia sul Milan che su altre squadre appartenenti alla nostra Serie A.