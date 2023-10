“Lo dicono i fatti”: Maldini e Massara punzecchiati dall’ex Milan

L’ammissione dell’ex Milan che punzecchia i due ex Maldini e Massara e dà ragione alla nuova dirigenza rossonera.

Con la fine della sosta nazionali, in vista delle qualificazioni per Euro 2024 che si giocheranno in Germania, ritorna la Serie A. Il Milan riprende dalla vetta della classifica dopo la vittoria rocambolesca sul Genoa.

L’1-0 sui rossoblù ha permesso agli uomini di Pioli di sorpassare l’Inter e lasciandolo a -2. I nerazzurri, infatti, non hanno sfruttato a pieno la sfida di San Siro contro il Bologna e dopo aver agguantato un vantaggio cospicuo hanno subìto la rimonta per il 2-2 definitivo.

Un derby, quello milanese, che sembra destinato ad accompagnare i tifosi per tutta la stagione. Per la nona giornata la squadra di Inzaghi riprenderà contro il Torino alle 18.00 dopo Verona-Napoli. E da Torino, sponda bianconera, passa anche la sfida del Milan.

I rossoneri affronteranno a San Siro una Juventus terza in classifica ma che quest’anno sta dimostrando di poter dare del filo da torcere. Complice anche la coppia d’attacco Vlahovic-Chiesa che a inizio ha permesso di raccogliere parecchi punti.

Coppia, però, che potrebbe non esserci nel match di domenica viste le condizioni non proprio ottimali di Federico Chiesa. Dall’altra parte il Milan è in piena emergenza visti gli ultimi infortuni di Okafor e Chukwueze che si sommano a quelli di Loftus-Cheek, Kalulu e Krunic.

Questi ultimi potrebbero farcela e rientrare per dare una mano a Pioli, viste le assenze forzate di Maignan e Theo Hernandez per squalifica. Anche Okafor potrebbe tornare a disposizione, almeno dalla panchina, per permettere a Giroud di far rifiatare.

L’ex Milan punzecchia Maldini e Massara

Situazione complicata in casa Milan, vista la mancanza di alternative che viene principalmente proprio dalle nuove leve arrivate in estate grazie alla nuova dirigenza. Con l’addio della coppia Maldini-Massara, infatti, c’è stato un cambio di rotta notevole che ha portato il Milan a puntare forte sui nuovi arrivati.

Da subito il tecnico ha integrato tra i titolari diversi giocatori come Loftus-Cheek, Pulisic o Reijnders, capaci di ambientarsi con facilità e di dare da subito il massimo per la squadra. Questo, in parte, ha contribuito all’ottima partenza rossonera.

Una manovra societaria che per l’ex Milan Filippo Galli non è passata inosservata. A La Gazzetta dello Sport l’ex difensore ha ammesso il suo stupore nel vedere una volontà e un’unione dirigenziale non indifferente, soprattutto nel aver voluto cambiare due vertici come Massara e Maldini poco dopo la vittoria del campionato 21/22.

Un rischio che, però, si è rivelato positivo secondo Galli: “I fatti dicono che si è rivelata una mossa azzeccata, anche perché hanno remato tutti nella stessa direzione e hanno investito su giocatori di qualità”.