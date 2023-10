Lo scontento del PSG al Milan: firma per 15 milioni

Il Milan sta valutando diversi colpi di calciomercato da poter chiudere nel calciomercato di gennaio: c’è un nome nuovo dal PSG.

I rossoneri arrivano da un momento molto complicato che sta diventando sempre più difficile dopo le ultime partite. Per Stefano Pioli ci sono ancora molte cose da sistemare e sarà fondamentale farlo nel minor tempo possibile per riuscire a riprendere il cammino verso gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Le ultime partite non sono state per niente semplici, dal punto di vista del risultato e soprattutto da come la squadra è stata in campo e ora c’è bisogno di dare una sterzata.

Inoltre per il calciomercato di gennaio ci sono già diversi calciatori nel mirino che Pioli vorrebbe allenare per far accrescere ancora di più il valore complessivo della rosa.

Calciomercato Milan, colpo dal PSG: arriva uno scontento

Serata amarissima, quella di ieri, per il Milan di Stefano Pioli che ha perso la sua prima partita in Champions League. Al Parc des Princes è andata in scena una delle peggiori prestazioni dei rossoneri da inizio stagione, con un netto 3-0 che non fa ben sperare in vista del futuro. Ora la classifica parla chiaro e soli 2 punti in 3 partite significano ultimo posto.

Proprio con il PSG, però, a gennaio potrebbe essere intavolata una trattativa di grande spessore per i rossoneri. Piace uno dei calciatori scontenti con Luis Enrique che potrebbe rinfozare ancora di più il centrocampo a disposizione di Pioli.

Carlos Soler è uno dei nomi che il Milan sta valutando per la prossima finestra di mercato. Il centrocampista spagnolo piaceva già in passato alla dirigenza e ora non è ancora stato depennato dalla lista di Moncada e Furlani.

Con il PSG gioca pochissimo ed è fuori dalle grazie di Luis Enrique, che non lo reputa importante per la sua filosofia di gioco e per il suo scacchiere. Per questo motivo, secondo il giornalista francese esperto di mercato, Abdellah Boulma, Soler può diventare un’occasione d’oro per le big d’Europa.

In un’intervista a France Blue Paris, ha spiegato che Soler è alla ricerca di una via d’uscita per tornare a mettersi in mostra in un grande club che possa garantirgli scenari importanti e anche un minutaggio da titolare (o co-titolare).

Il classe ’97 ha il contratto in scadenza nel 2027 e il PSG lo reputa cedibile, proprio per volontà di Luis Enrique e dello stesso calciatore. Sa agire da mezzala, da play e anche da trequartista e farebbe molto comodo al Milan. I rossoneri ci stanno pensando e potrebbero proporre un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni per portare a Milano il tuttofare ex Valencia.