Loftus-Cheek e la sua auto: come l’inglese si consolerà nel periodo di stop

La passione per le automobili è un fattore ben comune in casa Milan. Anche il neo-acquisto Loftus-Cheek non ne è esente, e a dimostrarlo vi è il suo gioiellino.

Sembrerebbe essere in ripresa un Milan che fin qui ha diviso l’opinione pubblica. La squadra di Pioli è stata infatti in grado di rialzarsi dalla batosta pesantissima subita per mano dell’Inter, tornando a giocare alla vecchia maniera e facendo copiosamente esaltare i tifosi rossoneri. Tifosi rossoneri cui pensieri sono però ancora afflitti da dubbi, alimentati dalle voci accorse su media e social network vari. In molti hanno infatti definito il 5-1 del derby come un semplice avviso nei confronti di un Milan ancora troppo scarno, e che potrebbe incappare in batoste del genere molto spesso.

La controparte ribadisce però facendo leva sul mercato, privo di colpi significativi nelle retrovie ma in grado di rinforzare una rosa rossonera già ricca di pezzi da 90 come Leao, Theo e Maignan. Aggiungere quindi a certi profili calciatori del calibro di Pulisc, Reijnders e Chukwueze non ha fatto altro che alzare ulteriormente le aspettative sul Milan, al momento rimandato a giudizio. Stesso destino toccato quindi a Loftus-Cheek, che nonostante le prime ottime uscite è stato colpito da un guaio muscolare nell’ultimo match di campionato. Il neo-acquisto inglese dovrà dunque restare ai box in maniera forzata almeno fino al rientro dalla sosta, ma per l’ex Chelsea non manca di certo lo svago, come dimostrato dalla splendida auto posseduta.

Loftus-Cheek, la Mercedes dell’inglese è tutta da scoprire

Arrivato in Italia nel corso dell’estate 2023. Ruben Loftus-Cheek, oltre al bagaglio d’esperienza accumulato negli ultimi anni, ha ben deciso di portare con se anche qualcos’altro dal suo passato al Chelsea: la sua auto. Il centrocampista non ha infatti potuto fare a meno del proprio veicolo nella sua esperienza in quel di Milano, seppur gli avvistamenti alla guida siano abbastanza ridotti. Non vi sono dubbi però su quale sia il super modello a disposizione di RLC.

Trattasi infatti di una splendida Mercedes-Benz CLA, cui caratteristiche sono tutte da scoprire. Motore in lega, infatti, per l’incredibile coupé, che monta inoltre carrozzeria Wagon. Un modello d’auto che non ha quindi nulla da invidiare alle supercar possedute dai suoi compagni di squadra, vista la potenza che tale gioiellino può raggiungere su strada. Questione di circa 4 secondi, infatti, per giungere da 0 a 100 km/h, con picchi di velocità massima che possono addirittura toccare i 270km/h. Il tutto, grazie ai 421 CV di potenza sprigionati dal motore sopracitato.

Insomma, un’auto in perfetto stile british per Loftus-Cheek. Elegante, raffinata e tutta d’un pezzo, in grado però di dare il meglio di se quando chiamata in casa, anche grazie alla caratteristiche da brividi enunciate. E chissà inoltre che, in quel di Milano, il centrocampista possa anche innamorarsi di un nuovo modello d’auto.