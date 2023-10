Loftus-Cheek, parole al miele per il Milan: “È come tornare bambini”

Il neo centrocampista rossonero, intervistato a SportWeek, ha espresso le sue emozioni, sul Milan, avute fino ad ora.

Il centrocampista inglese è stato uno dei tanti nuovi acquisti rossoneri, un giocatore con uno strapotere fisico in campo, che mancava dall’addio di Kessié, per portare muscoli al servizio della squadra. Ha vauto un ottimo impatto Loftus-Cheek al Milan e i tifosi già lo lodano. Ora ha recuperato dall’inforunio ed è pronto a tornare in campo. Nel frattempo, in una intervista, ha rilasciato delle dichiarazioni positivissime sulla sua esperienza rossonera ad ora.

Loftus-Cheek, le sue parole

Arrivato in estate è già centrale nella rosa di Pioli. Ecco le sue parole.

Ruben Loftus-Cheek sta già mostrando la sua volontà di essere sempre al servizio della causa rossonera. Il centrocampista inglese, arrivato per rinforzare il centrocampo rossonero, ha anche messo a segno un gol. Intervistato a SportWeek esprime ciò che rappresenta, per lui, il Milan:

Qui gioco in maniera leggera. Il ruolo è quello ottimale per me. Mi sento un bambino quando scendo in campo con questa maglia, vuoi solo divertirti e goderti il gioco. Così anche il calcio che esprimo, poi, sarà migliore.

Esordisce così, l’inglese, sicuro sulla sua scelta fatta in estate. Afferma poi che il feeling della squadra è importante per arrivare alla vittoria, difatti per lui il Milan è la candidata numero uno alla vittoria dello scudetto :