Luis Enrique spiazza nel post partita: “Il Milan ha fatto bene”, poi su Mbappe

Nel post-partita del match tra Psg e Milan interviene Luis Enrique che spiazza tutti con le sue considerazioni sul Milan e su Mbappé.

Prima sconfitta per il Milan in Champions League. I rossoneri crollano al Parco dei Principi contro il PSG e perdono 3-0, merito anche del solito Kylian Mbappé in splendida forma che sblocca il match e porta subito avanti i suoi.

Gli uomini di Pioli non riescono a reagire, ne approfitta la squadra parigina che assesta il secondo gol e, infine, il terzo per un passivo pesante viste le due prime uscite stagionali europee del Milan che fino a questa partita non aveva subito neanche una rete.

Luis Enrique spiazza tutti con le sue considerazioni sul Milan e su Mbappé

Ad analizzare il match è intervenuto ai microfoni di Prime Luis Enrique. L’allenatore del PSG spiazza tutti considerando positiva la prestazione del Milan. Di seguito quanto riportato dalla redazione:

La cosa che mi è piaciuta di più è il risultato. Lo dico, per me il Milan ha fatto bene, pressando alto e facendo meglio all’inizio. Siamo andati in difficoltà e poi con il gol abbiamo preso fiducia.

In un secondo momento si focalizza sull’ottima prova dei suoi e non usa mezzi termini per elogiare sia Mbappé:

Lui gioca bene a prescindere dall’allenatore. Guardiamo i suoi numeri e cosa fa ogni stagione: sono 50 gol e 25 assist, non ha bisogno di allenatori.

Infine, fa i complimenti anche a Zaire-Emery, in costante crescita: