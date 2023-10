Mercato Milan, c’è il nuovo Giroud: arriva dalla Serie A

Il mercato del Milan non dorme mai: la società rossonera, ora, è pronta a mettere le mani su una delle rivelazioni più brillante del campionato di Serie A.

Il Milan ha chiuso questa fase di stagione da capolista solitaria, portandosi anche al di sopra dell’Inter che, a quanto pare, è la rivale numero uno per la vittoria finale dello Scudetto. L’ambizione dei rossoneri è quella di tornare al successo in campionato e di fare nuovamente bene in Europa, ma è chiaro che lo sguardo della dirigenza non può ‘bloccarsi’ solo al presente. Nonostante manchi ancora molto per la sessione di riparazione del mercato, la dirigenza si guarda già attorno per capire come rinforzare la rosa a propria disposizione.

L’operato della società rossonera è stato importante, così come dimostrato dai numerosi colpi messi a segno, che in un certo senso può essere intesa come una vera e propria rivelazione, ma una società importante come quella milanista non può certamente cullarsi sugli allori. Tra i ruoli tenuti fortemente in considerazione, soprattutto nel medio-lungo termine è quello relativo all’attaccante. Olivier Giroud rappresenta ancora una validissima opzione per il tecnico Stefano Pioli, ma non è un mistero che la carta d’identità del francese (vero uomo del momento in casa rossonera, dopo quanto fatto nell’ultima sfida contro il Genoa, ndr) è comunque un alert da non sottovalutare. A tal proposito, la squadra mercato rossonera tiene d’occhio, seppur da lontano, un calciatore che è un’autentica rivelazione del campionato di Serie A e su cui ci sono già tanti occhi addosso.

Idea Zirkzee: il bomber del Bologna tra i profili graditi dal Milan

Olivier Giroud è una grandissima risorsa per il presente e il tecnico Stefano Pioli guarda con forte stima il proprio attaccante. Ma la società, dal canto suo, non vuole farsi trovare impreparata e si guarda già altrove per assicurarsi un profilo su cui puntare per il futuro.

Una delle piste tenute in considerazione, a tal riguardo, è quella che porta all’attaccante del Bologna, Joshua Zirkzee. Quest’ultimo è uno dei nomi più graditi dal Diavolo per il futuro, quando si renderà opportuno un nuovo intervento per puntellare il parco attaccanti a propria disposizione. Difficile un assalto a breve, considerate le alte richieste della società di Joe Saputo e la presenza tutt’altro che scomoda, per l’appunto, di Olivier Giroud. Ma la stessa dirigenza rossonera è consapevole che, anche oltre gennaio, il nome di Zirkee è sulle scrivanie di tante big del campionato di Serie A.