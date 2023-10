Mercato Milan, rinforzo super per gennaio: è un ritorno di fiamma

Manca ancora molto alla sessione invernale di calciomercato, ma il Milan guarda già con attenzione ai colpi da mettere a segno per puntellare la propria rosa. C’è un nome che infiamma le mosse della società rossonera.

Il mercato estivo ha sicuramente regalato al tecnico Stefano Pioli tante alternative per il suo Milan, che è in testa alla classifica in ex aequo con l’Inter e che vuole dare segnali importanti anche per quanto riguarda la UEFA Champions League. La sensazione è che ora i rossoneri hanno tutte le carte in regola per essere competitivi su ogni fronte. Ma come ogni top club, il team mercato dei rossoneri non si culla sugli allori ed è pronta già a mettere le mani ai possibili nuovi rinforzi per il futuro. Mancano ancora diversi mesi alla riapertura del mercato, con l’inizio della finestra invernale di riparazione previsto per il 1° gennaio. Questo sarà il primo termine per poter depositare i contratti in Lega, ma è chiaro che i dirigenti sono già al lavoro per prepararsi il terreno per portare a compimento le proprie strategie.

Per quanto riguarda il Milan, c’è un nome che stuzzica e non di poco la fantasia della squadra mercato ma anche di tutti i tifosi: si tratta di Lazar Samardzic, calciatore da tempo nel mirino del Diavolo che può tornare di moda in vista, per l’appunto, di gennaio.

Il Milan pensa nuovamente a Samardzic: la situazione

Malgrado una sessione estiva di mercato gratificante per il Milan, la società rossonera sa che non ci si può mai trovare impreparati a un appuntamento importante come la finestra invernale di riparazione. Anche se sotto traccia, il Diavolo tiene d’occhio un profilo già accostato negli scorsi mesi: si tratta di Lazar Samardzic.

Il centrocampista dell’Udinese è stato a un passo dall’approdo all’Inter, ma l’inserimento di figure ritenute terze da parte della società nerazzurra ha fatto saltare tutto. Motivo per cui Samardzic è rimasto all’Udinese, con la convinzione diffusa che gennaio sarà una tappa importante per il suo sviluppo. L’idea dei rossoneri è quella di cercare di anticipare la concorrenza, composta a sua volta da altri top club di Serie A come Juventus e Napoli, per mettere le mani su un calciatore il cui valore resta fuori discussione. Senza dimenticare che, in virtù proprio di quanto successo in estate, il calciatore potrebbe spingere per una cessione e, di conseguenza, far ritoccare verso il basso la richiesta per il suo cartellino.