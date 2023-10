Milan, altra batosta: “Tutto sbagliato”

Dopo le sconfitte con Juventus e PSG non sono mancate le critiche in casa Milan. Critiche che hanno coinvolto tutti: da Pioli al mercato.

La sconfitta contro il PSG, immediatamente conseguente a quella con la Juventus, ha portato tantissime critiche al Milan. In particolare è la doppia sconfitta consecutiva ad aver alzato le voci della critica nei confronti dei rossoneri, che hanno perso così il terzo big match della stagione.

Infatti il Milan ha trovato un buon cammino in Serie A, battendo tutti gli avversarsi sulla carta inferiore, per poi subire tre duri colpi da Inter, Juventus e PSG. Sotto esame ci sono finiti tutti, chi più, chi meno, da Pioli alla società. In particolare c’è chi pensa che il mercato del Milan non sia stato all’altezza delle aspettative.

Il Milan ha mostrato le sue difficoltà nelle ultime due partite, difficoltà che nascono da una forte dipendenza da Leao e Giroud. Infatti il Diavolo ha faticato quando il tandem offensivo collaudato non si è espresso al meglio delle proprie potenzialità. Dello stesso avviso è anche Stefano Agresti, intervenuto ai microfoni di Radio Radio.

Il giornalista ha puntato il dito proprio sulla mancanza di un vice Giroud, costretto agli straordinari in questo periodo. Infatti il francese, dopo Juve e PSG, sarà molto probabilmente titolare anche contro il Napoli, considerando le condizioni di Jovic.

Milan, la critica al mercato

Stefano Agresti ha incentrato le sue parole su una critica al calciomercato estivo del Milan, reo di non aver preso un vice Giroud di spessore. È vero che ci sono Okafor e Jovic, ma non può essere sufficiente. Specialmente se quando ce n’è bisogno entrambi sono fermi ai box. Agresti ha detto: “Il Milan paga una mancanza di alternativa a Giroud. Le valutazioni fatte sono sbagliate ed è clamoroso che venga alla luce a fine ottobre. Il francese dovrebbe poter rifiatare ogni tanto, ma non ce n’è mai la possibilità”. Soprattutto se si gioca consecutivamente con Juventus, PSG e Napoli.

Dopodiché Agresti è sceso nel dettaglio, analizzando in particolare la partita di Champions League contro il PSG. Il giornalista ha continuato così: “Si è pensato ad Okafor, ma non è quel giocatore lì. Poi ieri non stava bene. Mancava anche Jovic per un problema riscontrato nel riscaldamento, però anche lui non avrebbe messo in difficoltà il PSG”.

Pensiero duro quello di Agresti, che ha detto la sua sulle mancanze del Milan. Mancanze che, secondo il giornalista, arrivano in toto dalla campagna acquisti perpetrata dal Diavolo. Una campagna che ha abbellito i rossoneri, senza però sanarne i punti cruciali della rosa. Ed ora c’è il Napoli che si gioca tanto della propria stagione.