Milan, blitz di Moncada a Madrid: fa come Maldini e prende il gioiello

Il Milan è molto attento alle mosse di calciomercato che possono essere messe in piedi a partire da gennaio: Moncasa vola a Madrid.

I rossoneri hanno avviato un nuovo progetto, fatto di ringiovanimento della rosa e nuovo asset economico. Con la nuova dirigenza si è iniziato a guardare al futuro in modo diverso ma sempre con l’ambizione di poter competere ad alti livelli e puntare ai più grandi obiettivi stagionali.

Anche in questa stagione il Milan è chiamato a fare un grande campionato e al momento sta rispettando a pieno le aspettative di inizio stagione. Per gennaio, però, si sta già valutando qualche colpo a sorpresa che può far impazzire la piazza.

Calciomercato Milan, Moncada guarda in casa Real Madrid

Il Milan ha una rosa molto forte e capace di poter lottare fino alla fine della stagione per obiettivi molto importanti. La volontà è quella di far bene sia in Serie A che in Champions League, provando a vincere qualche trofeo ambizioso e prestigioso.

La rosa costruita in estate ha permesso a Pioli di poter giostrare al meglio tutti i calciatori in rosa, riducendo al minimo i rischi infortuni e le difficoltà a trovare le soluzioni adatte nei momenti clou della stagione. Ma a gennaio potrebbero essere messe in piedi nuove mosse di mercato per accontentare ancora di più il mister rossonero.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, il Milan sta valutando l’innesto di Arda Guler per il calciomercato di gennaio. Il giovanissimo campione turco è l’astro nascente del calcio mondiale e potrebbe essere l’arma giusta per far crescere i rossoneri.

L’acquisto da Fenerbahçe è stato molto esoso ma al momento non ha ripagato in numeri quanto è stato pagato. Ha vissuto un inizio di stagione molto complesso a causa di noie fisiche che non gli hanno permesso di prendersi il Real Madrid come avrebbe voluto.

Dalla Spagna sono certi che Geoffrey Moncada farà un tentativo per prendere Arda Guler a gennaio in prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid. Ovviamente resta da convincere Carlo Ancelotti e lo stesso calciatore che vorrebbe essere la nuova star dei Blancos.

Al momento la situazione è ancora in alto mare, anche se sicuramente non mancano spiragli per provare a mettere in piedi una trattativa che, seppur complessa, potrebbe essere la ciliegina sulla torta di una stagione che può diventare memorabile. Il Milan pare intenzionato a provarci, nella speranza di portare un nuovo gioiello in rossonero.