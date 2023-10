Milan, Cardinale assente a Parigi: spunta il retroscena dal Parco dei Principi

Cardinale assente al Parco dei Principi: il presidente rossonero salta PSG-Milan, svelato il retroscena sul motivo della sta assenza.

Serata di Champions League per il Milan che a Parigi gioca la sua terza partita europea alla ricerca della prima vittoria dopo due pareggi rispettivamente contro Newcastle e Borussia Dortmund. Al Parco dei Principi, dunque, i rossoneri devono trovare la via del gol e sbloccarsi.

Dati alla mano gli uomini di Pioli sono stati egregi in difesa concedendo zero reti ad avversari di tutto rispetto in un girone complicato. Il dato che sorprende, però, è quello in attacco dove anche lì si registra uno zero che preoccupa. Milan che sta nettamente rendendo meglio in campionato dove è secondo in classifica soltanto dietro all’Inter. Nonostante la sconfitta sulla Juventus, che ha accorciato le distanze, gli uomini di Pioli restano a +1 dai bianconeri.

La società, infatti, può vantare dopo nove giornate soltanto due sconfitte con le prime due avversarie in classifica (se appunto non si conta il Milan). Un risultato avvenuto grazie alla striscia positiva fino al derby e alla costanza avuta anche dopo la caduta in una San Siro colorata di nerazzurro. Ora i rossoneri devono guardare oltre: davanti un mese, e poco più, complicatissimo con una serie di partite una dietro l’altra che vedranno impegnato il Diavolo. Match di alto livello sia in campionato che in Champions.

Cardinale assente a Parigi per PSG-Milan, svelato il retroscena

Settimana difficile, stasera i rossoneri sono impegnati a Parigi mentre domenica dovranno affrontare il Napoli campione d’Italia al Diego Armando Maradona, uno degli stadi più difficili in cui giocare.

Poi di nuovo in Europa per il ritorno contro il Psg, intervallato dall’altra partita di Serie A contro l’Udinese. Il mese, infine, si conclude con le prove contro Lecce e Fiorentina, con quest’ultima che sta dimostrando continuità e qualità nel progetto con Italiano, e con il Borussia Dortmund. Nonostante l’impegnativo mese che avrà davanti il Milan, il presidente Gerry Cardinale non è potuto essere vicino alla squadra e alla dirigenza. Proprio questa sera contro il Psg, Parco dei Principi di Parigi, non ha potuto presiedere.

Nei giorni passati c’erano stati sempre più crescenti rumours sulla sua presenza allo stadio. Un gesto che avrebbe dato ancor più prestigio alla grande sfida tra Psg e Milan, ma che avrebbe anche sottolineato la vicinanza alla squadra rossonera.

Cardinale non ha potuto esimersi dai suoi impegni, mancando al Parco dei Principi per un viaggio d’affari che lo terrà lontano da Parigi. Probabile, dunque, che possa esserci almeno per la partita di ritorno che si svolgerà il 7 di novembre al Meazza. Al contempo, però, ha fatto pervenire un messaggio a Pioli e tutta la squadra rossonera, mostrando vicinanza in vista del match contro i francesi.