Milan, Caressa lancia la polemica: che sfogo sul gol di Pulisic!

Nel bel mezzo del cammin di Sky Calcio Club, il giornalista e conduttore Fabio Caressa si è esposto sulla questione VAR-Pulisic.

“Diventa una presa per i fondelli così“. A giudicare dalle prime parole del giornalista Caressa, la questione moviola del gol di Pulisic ha generato molte proteste. Caressa è intervenuto ai microfoni di Sky raccontando l’episodio arbitrale.

Caressa incredulo sull’azione del VAR in Genoa-Milan

“Come si fa a dire che non c’è immagine buona per dire se c’è o no il tocco di mano? – continua Fabio Caressa – L’arbitro non si prende la responsabilità dicendo che in tv non si vedeva, il VAR. non prende posizione perché dice che non c’è l’immagine, sembra una presa in giro. Non parlo di complotti“.

Non solo per Caressa, ma in queste ore il caso Pulisic ha toccato quasi tutte le case d’Italia. Rocchi ieri sera a OPEN VAR su Dazn ha già raccontato un piccolo spoiler (“non c’è immagine netta sul tocco“) di domenica prossima, dove spiegherà per filo e per segno cosa si son detti in sala VAR.