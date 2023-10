Milan, cessione a sorpresa già a gennaio: nessuno se l’aspettava

Nonostante l’arrivo in estate, il giocatore rossonero è pronto a partire: cessione a sorpresa già a gennaio.

Sin da inizio campionato il Milan ha dimostrato di aver fatto delle scelte oculate e ragionate sul mercato. Nonostante l’addio della coppia Maldini-Massara, Furlani ha svolto un ottimo lavoro piazzando colpi tattici in uscita e di prospettiva in entrata.

De Ketelaere l’esempio più lampante per i giocatori in uscita, andato in prestito all’Atalanta l’attaccante sta dimostrando tutto il suo valore libero dalle forti pressioni al Milan che lo avevano interdetto nella scorsa stagione.

Diversi i colpi in entrata che stanno rendendo più delle aspettative. Complice la scelta coraggiosa di Pioli di puntare sulle new entry da subito, rendendoli titolari inamovibili e giocatori fondamentali per l’equilibrio della squadra.

Basti pensare all’inserimento a centrocampo di Loftus-Cheek e Reijnders, i due stanno rendendo al meglio in un centrocampo orfano di Sandro Tonali, approdato al Newcastle durante la sessione di mercato estiva.

Una cessione importante che ha permesso al Milan di utilizzare i ricavi per ricostruire un centrocampo bisognoso di innesti e forze fresche. Ma non solo, con i soldi guadagnati dalla cessione di Tonali il Milan è potuto andare su un altro gioiello completare il tridente d’attacco.

L’arrivo di Pulisic ha riequilibrato l’attacco, dando ampio margine d’azione a Leao e avendo sempre il punto di riferimento maggiore in Giroud. Non meno importanti gli innesti dalla panchina, Chukwueze e Okafor.

La cessione a sorpresa per gennaio

Ottimi sostituti che stanno facendo rifiatare i compagni visti i numerosi impegni che si stanno profilando tra campionato e coppe europee. Unico a non aver trovato spazio è Luka Jovic. Il serbo è arrivato a costo zero all’ultimo rintocco di orologio della finestra di calciomercato.

La Fiorentina, infatti, ha concesso la cessione a zero, nonostante non fosse finito il suo contratto, anche per alleggerirsi dal suo stipendio di 2,5 milioni di euro. L’attaccante attualmente non ha ancora esordito con la maglia rossonera in nessuna competizione. Complice anche una condizione non ottimale per lui, escluso dai convocati anche per via di un infortunio rimediato durante il mese di settembre e che ha slittato il suo esordio con il Milan. Negli ultimi giorni Jovic ha recuperato dai problemi fisici e nei prossimi giorni potrebbe avere la sua chance.

La sua marginalità nel progetto rossonero ha prodotto dei sospetti e, di conseguenza, degli interessamenti da parte di alcuni club esteri che potrebbero provare a strappare il giocatore già a gennaio.

Su tutti il Valencia, che secondo i rumors sarebbe interessato a riportare l’attaccante in Spagna e a puntare su di lui come punta titolare. Una proposta che potrebbe lusingare il serbo e che potrebbe convincerlo a salutare anzitempo i suoi compagni rossoneri.