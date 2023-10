Milan, che delusione: Giuntoli rovina tutto, così salta l’affare!

Il Milan non rallenta la sua corsa in campionato e neppure nel mercato, attenta a scovare il colpo giusto per continuare a rafforzarsi. C’è l’imprevisto Giuntoli da tenere sotto occhio. Ma non solo.

Il Milan, regina della scorsa sessione di mercato estivo italiano, continua a guardarsi attorno, in cerca dei giocatori adatti a dare ancora più valore alla rosa a disposizione di mister Pioli. Ma come si sa, molto spesso l’interesse verso giocatori giovani e brillanti non viaggia mai per un solo binario. E ora la dirigenza rossonera deve già fare i conti con l’interesse verso un giocatore da parte di un’altra big italiana. E non solo.

A finire nel mirino del Milan è Juan Miranda: terzino sinistro classe 2000 di proprietà del Betis Siviglia. Vecchia conoscenza del Barcellona e dello Schalke 04, il talento spagnolo è in scadenza di contratto nel giugno 2024 e cerca una nuova corte presso la quale brillare ancora. Pesa, infatti, il cammino sino ad ora difficoltosa nella Liga da parte dei Los Verdiblancos, undicesimi e con soli due match vinti.

Secondo quanto trapelato negli scorsi giorni, dunque, il Milan sembra fare sul serio per il ragazzo natio di Olivares e sarebbe pronto a presentare un‘offerta sul piatto del Betis già nel prossimo gennaio.

A insediare i progetti della dirigenza rossonera ci pensano, tuttavia, due grandi club europei. Uno in particolare potrebbe tentare l’affondo prima del previsto, avendo individuato in Miranda il sostituto di un big in difesa.

Milan: la corsa a Miranda non in solitaria

La concorrente principale ai Rossoneri non può che essere, infatti, la Juventus. A differenza della squadra di Milano, la Vecchia Signora non ha puntato molto sul mercato in entrata quest’estate. L’obiettivo era, piuttosto, quello di liberarsi da ingaggi pesanti e di mandare in prestito giocatori giovani che, altrimenti, non avrebbero trovato molto spazio.

Ma con l’inizio del campionato, questa strategia forse non si è dimostrata delle migliori, e ora i Bianconeri devono fare i conti con infortuni e assenze pesanti da parte di titolari importantissimi. Pesa, infatti, l’assenza di Alex Sandro: il terzino bianconero si è dovuto fermare a causa di un problema muscolare. Ancora non si conoscono bene i tempi di recupero, ma Cristiano Giuntoli vuole correre ai ripari il prima possibile, poiché la prestazione della difesa dopo il suo forfait non ha dato garanzie. E pare abbia in Miranda individuato il degno sostituto del bianconero.

Ma oltre alle due squadre italiane, ce n’è una terza, in Spagna, che da del filo da torcere a questa corsa: il Barcellona, squadra familiare al numero 3 del Siviglia, dove ha militato dal 2014 al 2019. I Blaugrana potrebbero, però, essere in vantaggio sulle italiane per due motivi. Il Barcellona ha il diritto di ricevere il 40% dalla futura rivendita del difensore e possiede la priorità nel suo acquisto.