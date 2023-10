“Milan, che rimpianto”: rivelazione da non credere dell’ex rossonero

Fu uno degli episodi che più segnò il dibattuto pubblico all’epoca, tant’è che a distanza di anni si torna a parlare di quell’incredibile errore arbitrale, che condizionò e non poco il prosieguo di stagione. Non un alibi valido per l’ex rossonero, che rompe il silenzio dopo tanti anni.

Il Milan in questi ultimi anni sta comunque conoscendo un vero e proprio periodo di rinascita: la vittoria dello Scudetto due anni fa e la semifinale di Champions League raggiunta nella scorsa stagione sono dimostrazione di un progetto che è stato comunque capace di risollevarsi dopo anni difficili. Prima della nuova era nata sotto l’ala della nuova dirigenza e del tecnico Stefano Pioli, c’è stato sicuramente un periodo complicato, inaugurato molto probabilmente da un episodio che, a distanza di anni, continua a far discutere e neanche poco. Si tratta del gol non convalidato, nonostante l’evidenza, a Sulley Muntari in quel famigerato Milan-Juventus della stagione 2011-2012.

Quell’errore arbitrale macroscopico consegnò difatti la vittoria del Tricolore nelle mani della Vecchia Signora, all’epoca allenata dal tecnico Antonio Conte. A distanza di anni, però, c’è chi riesce a tornare con lucidità su quanto accaduto, pur non nascondendo quelle che sarebbero state comunque delle responsabilità da parte della squadra per quello Scudetto perso, in favore proprio dei bianconeri.

Nocerino: “Gol Muntari? Quello Scudetto perso per colpa nostra”

Il gol annullato a Sulley Muntari nel 2012, nello scontro diretto contro la Juventus di Antonio Conte, è sicuramente il simbolo di una stagione che, alla fine, vide trionfare la Vecchia Signora ai danni del club rossonero.

L’episodio ancora oggi fa discutere, ma un ex Diavolo come Antonio Nocerino torna su quanto accadde all’epoca anche con una certa lucidità. “Quello Scudetto lo abbiamo perso per prima noi, al di là del gol annullato a Muntari; siamo stati fessi”, ha dichiarato l’ex centrocampista nell’intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio. “Potevamo fare di più in quella stagione, poi è certo: se avessimo vinto quello scontro diretto contro la Juve li avremmo uccisi mentalmente“, ha spiegato l’ex rossonero durante il suo intervento. A prescindere dal mea culpa del centrocampista, resta comunque l’amaro in bocca e, con esso, una polemica che molto probabilmente farà discutere ancora per tantissimo tempo, anche in futuro.

Episodio che, inoltre, servì ad accendere sicuramente i riflettori sull’uso della tecnologia: quell’errore arbitrale, sostanzialmente, fece capire che c’era bisogno di un ausilio da fornire al direttore di gara. Anche da quell’episodio, sicuramente, nasce il nuovo calcio in epoca VAR, così come lo si conosce quest’oggi.