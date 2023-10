Milan, colpo scudetto per Pioli: può arrivare a gennaio

Il futuro di Pioli è vincolato dai risultati delle prossime gare. A Gennaio la società potrebbe fargli un regalo.

Il futuro del tecnico emiliano al Milan inizia ad essere messo in dubbio. La panchina trema ma la società non vuole stravolgere i piani continuando a puntare su di lui. Moncada e Furlani vogliono dare la miglior rosa possibile al tecnico, come visto in estate, e a Gennaio per questo il Milan vorrebbe puntare su Jonathan David per l’attacco.

Pioli, la società al lavoro per risollevarsi

Si pensa sempre al calciomercato per migliorare la propria rosa anche a stagione in corso. Il Milan non lascia nulla al caso.

La società vuole ottenere grandi risultati sul campo. Le ultime uscite difatti hanno scosso gli organi interni del club che sono pronti ad agire subito sul mercato per migliorare la situazione.

Il futuro di Pioli è vincolato dai prossimi risultati e, secondo calciomercato.com, a Gennaio il Milan è pronto ad agire sul mercato. La prima operazione importante da fare è quella su Jonathan David del Lille. Il givoane attaccante è un chiaro obiettivo e per i rossoneri potrebbe essere fattibile il suo acquisto.

Lille e Milan godono di ottimi rapporti, alcuni giocatori importanti hanno percorso quest’asse, come Leao e Maignan e ora il Milan è pronto a dare a Pioli un’altra alternativa.