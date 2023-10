Milan, Criscitiello non ci sta: la stoccata è durissima

Michele Criscitiello è durissimo sulla questione, “la FIGC si conferma un circo”, l’attacco del giornalista è molto chiaro

Ormai, è da diversi giorni che numerose figure commentano il caso di calcio scommesse che è scoppiato da un paio di settimane. Le opinioni e le dichiarazioni riguardo i comportamenti di Nicolò Zaniolo, Nicolò Fagioli e Sandro Tonali sono varie ma, allo stesso tempo, simili. Infatti, sono numerosi quelli che ritengono che la faccenda, presto, si possa risolvere. La FIGC è stata molto tempestiva nel fare i dovuti accertamenti e, di conseguenza, nel trovare i giusti provvedimenti per i giocatori che non avevano rispettato il regolamento sulle scommesse. Tuttavia, Criscitiello non ci sta, l’attacco alla FIGC è molto duro.

Le parole di Criscitiello sul caso calcio scommesse

Michele Criscitiello, giornalista italiano, ha la costo un duro attacco alla FIGC a Sportitalia, ecco cosa ha detto a riguardo:

“Io non so, perché non ho gli elementi, se Tonali, Zaniolo e Fagioli abbiano scommesso sulle loro squadre ma mi pare di sì da quello che leggo; in questo caso la FIGC si conferma un circo perché se la pena prevede 3 anni è inutile che dai 7 mesi più altri finti 5. Fagioli convocabile per un eventuale Europeo è una barzelletta classica dell’Italia.

Successivamente ha parlato anche della situazione con Sandro Tonali.

Lo stesso, anzi di più, vale per Tonali. E togliamo questa responsabilità oggettiva ai club perché è ridicola e non applicabile. Regolamento vecchio ed obsoleto. Io società non posso farci nulla se uno dei miei 30 calciatori gioca su siti illegali. Non posso mettergli sotto controllo tablet e telefono”.

Dunque, secondo il giornalista, la FIGC non avrebbe svolto bene il lavoro per poter mandare un chiaro messaggio in casi in cui i giocatori non rispettano i regolamenti.