Milan, Furlani ci prova ancora: colpo dalla Premier

C’è una pista di mercato che porta direttamente alla Premier League che il Milan sembrava aver abbandonato. Ma Furlani non ci sta e tenta di nuovo l’assalto per la prossima estate.

Quando c’è un obiettivo, bisogna perseguirlo. Questo imperativo non vale solo per il campo, ma anche per tutto ciò che accade dietro le quinte. Qualcosa che i grandi club conoscono bene e i cui dirigenti si fanno portatori ogni giorno. Al Milan funziona allo stesso modo e si lavora da sempre per portare nella propria rosa tutti i giocatori adatti a vincere e a rappresentare i colori che hanno indosso.

Per questo motivo, da mesi la dirigenza del Diavolo tiene gli occhi ben puntati su un calciatore della Premier League, un calciatore che la società aveva inizialmente abbandonato ma che ora ha rimesso nel mirino.

Giorgio Furlani non molla la presa e tenta di intavolare una trattativa definitiva in prima persona, stregato da un giovane gioiello dei Blues. Dopo Loftus Cheek e Pulisic, dunque, i Rossoneri pescano ancora un ricambio nelle gerarchie del club inglese.

Armando Broja: il talento che piace al Milan

Il nome che da tempo compare in grassetto sulla lista dei prediletti di Giorgio Furlani sul fronte attacco è quello di Armando Broja. Nato in Inghilterra ma di nazionalità albanese, cresciuto fra le giovanili di Chelsea (dove gioca ancora adesso) e Tottenham, il talento ha stregato tante piazze europee nel suo ruolo di punta centrale. Un ruolo che, proprio in questo periodo, fatica ad avere forze di talento e giovani a prezzi non esorbitanti.

Quali sono gli aggettivi che al meglio possono descrivere le caratteristiche fisiche che lo rendono un 2001 su cui poter – e dover – puntare? Sicuramente fisicità, rapidità e mobilità. Niente male per un giocatore giovanissimo che, fino alla scorsa estate, militava ancora nelle giovanili, facendo spola fra Chelsea Under-23 e Chelsea Under-21.

I Blues, tuttavia, potrebbero aprire alla cessione già nel prossimo Gennaio – a mercato invernale iniziato – anche attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto.

Ma l’ipotesi più probabile resta quella di vederlo partire a Giugno, se la richiesta di almeno 30 milioni di euro venisse soddisfatta da qualche club. E a quel punto al Milan, e soprattutto a Furlani, non resterebbe che piazzare l’assalto finale.

Il club inglese, dunque, si guarda attentamente attorno per cercare l’offerta migliore possibile. Sul suo numero 19, infatti, ci sono tanti club europei, tra i quali spunta anche il nome dell’Inter.