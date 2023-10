Milan, futuro in bilico: cessione a sorpresa, il club ci pensa

La situazione del neo arrivato in casa rossonera che potrebbe subito salutare, tifosi meravigliati.

Poco più di una settimana di attesa e ritornerà il campionato di Serie A, dopo la pausa per le nazionali. I sostenitori del diavolo nella giornata di sabato osserveranno le dirette rivali, Inter e Napoli, impegnate con il Torino e il Verona. La speranza è di poter continuare ad allungare sulle inseguitrici, i rossoneri vogliono mantenere a tutti i costi il primato in classifica e per permettere che ciò accada bisognerà raccogliere i tre punti nella sfida con la Juventus. Una partita di altissimo livello e dall’elevatissimo coefficiente di difficoltà, passare sopra il cadavere dei bianconeri non sarà assolutamente semplice per la squadra di Pioli.

Le due squadre vivono un periodo di ottima forma, soprattutto i rossoneri che dopo la disfatta per mano dell’Inter hanno invertito decisamente la rotta. Stesso discorso per la formazione dell’ex di turno, Max Allegri, che dopo il disastro con il Sassuolo è tornata ad alzare la voce. I precedenti del confronto tra Milan e Juventus sorridono alla Vecchia Signora che in 175 partite, vanta 67 successi. A completare il quadro, 56 pareggi e 52 vittorie rossonere. Ciononostante non bisogna farsi ingannare, il Milan – oltre ad essere in grande fiducia – è la squadra che ha vinto più partite contro la Juventus nella storia della Serie A.

Milan, Jovic potrebbe partire dopo una sola stagione

Ai fini del successo contro la Juve, il Milan è chiamato ad una prestazione di altissimo livello su tutti i fronti. Ci sarà sicuramente bisogno delle invenzioni dei singoli tra cui primeggiano Theo Hernandez e Leao, pronti ad infiammare la propria fascia di competenza e a servire assist al bomber francese Olivier Giroud. Il centravanti rossonero, eroe della vittoria di Marassi, manca l’appuntamento con il gol dal sedici settembre. Un digiuno troppo lungo.

C’è anche da aggiungere che l’ex attaccante dell’Arsenal è stato spesso tenuto a riposo da Pioli, in favore di Okafor e Jovic. Proprio l’attaccante serbo, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, è a Milanello per recuperare la condizione fisica. Per il suo futuro ci sono due scenari da seguire, con la cessione a parametro zero nel caso in cui il Milan non rimanga soddisfatto del suo apporto e in caso contrario, il prolungamento del contratto per altre due stagioni. Tutto dipenderà da quanto dimostrerà il serbo che, nelle prime partite, non ha affatto convinto.