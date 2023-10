Milan, Ibrahimovic sta provando a convincerlo: contatti frequenti

L’apporto di Zlatan Ibrahimovic al Milan potrebbe non essere terminato con l’addio al calcio giocato: contatti in corso per il futuro.

Il campione svedese ha scritto pagine di storia per il club rossonero e ha vinto, da protagonista, l’ultimo Scudetto portato a casa dal Milan. È sempre stato fondamentale per l’ambiente rossonero e anche in questa stagione ha fatto visita alla squadra nel momento di maggior difficoltà. È un vero tifoso del Milan e l’addio al calcio giocato e, di conseguenza, al Milan ha creato molto dispiacere allo stesso Zlatan e a tutti i tifosi.

Uomo spogliatoio, grande leader e uno dei migliori attaccanti della storia del club: non si è mai staccato totalmente e anche da non calciatore resta legatissimo alla causa.

Ibrahimovic torna al Milan? Le ultime

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic dal punto di vista professionale è tutto da scrivere. Ha detto addio da poco al calcio giocato e ora ha iniziato a vivere una nuova vita un po’ più distaccata dal mondo in cui ha sempre vissuto. Ma non è assolutamente da escludere un suo ritorno in rossonero da dirigente. Ha fatto grandi cose al Milan e vuole continuare a farle anche dall’esterno del campo.

Ci sono molte voci di un ritorno di Ibrahimovic al Milan e nei prossimi mesi potrebbero esserci novità in questo senso. Lo svedese vuole essere ancora importante per la “sua” squadra anche per dare un aiuto concreto a Stefano Pioli nei momenti di difficoltà. Manca una figura dirigenziale esperta di campo e il suo innesto potrebbe essere decisivo, come lo è stato nella stagione della vittoria dello Scudetto.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, nelle ultime settimane ci sono stati contatti frequenti tra la dirigenza del Milan e Zlatan Ibrahimovic per capire le possibilità di riformare il grande sodalizio.

Ibrahimovic qualche giorno fa è stato a pranzo con Giorgio Furlani e sta provando a convincerlo per firmare un nuovo accordo.

Hanno pranzato in un noto Hotel di Milano: è stata una nuova occasione per vedersi e discutere di un possibile ritorno che al momento è ancora un’ipotesi. La proposta del Milan c’è e lo stesso Ibrahimovic sta valutando con cura il suo ritorno. Vorrebbe essere fondamentale e sta provando a trovare l’accordo con la società per un ruolo di rilevanza. I tifosi si augurano che dopo le due vite vincenti da calciatore del Milan, ora Ibra possa vivere una terza vita milanista, altrettanto vincente.