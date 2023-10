Milan, il big verso l’Arabia: ci sta pensando seriamente

Il Milan deve stare attento perché un big potrebbe presto cambiare aria e migrare verso l’Arabia Saudita. Rossoneri pronti a rispondere.

Il Milan si gode qualche giorno di meritata tranquillità dopo l’ultimo tour de force, con sette partite giocate negli ultimi 20 giorni. Tanti calciatori sono impegnati con le rispettive Nazionali, ma a Milanello nel frattempo si pensa al futuro provando a programmare il tutto al meglio.

I rossoneri non possono permettersi di sbagliare, anche perché appena dopo la sosta a Milano arriva la Juventus: un match fondamentale, come sarà fondamentale la doppia sfida di Champions contro il Paris Saint Germain del grande ex Donnarumma.

Una doppia sfida, quella contro i parigini, dai mille risvolti e significati: 180 minuti decisivi ai fini della qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. Sarà dunque un fine ottobre/inizio novembre complicatissimo e molto molto importante per il Milan. Nel frattempo, com’è giusto che sia, si pensa sempre al mercato. In particolare ad operare in quel senso ci pensa il duo Moncada-Furlani, sempre vigile in attesa di qualche opportunità.

Sondaggi che potrebbero concretizzarsi, soprattutto nel caso in cui dovesse essere formalizzata qualche cessione importante. A tal proposito, le voci che circolano nelle ultime ore parlano di un big rossonero molto vicino al trasferimento in Arabia.

Mercato Milan, Giroud potrebbe partire direzione Arabia: il piano

Il mercato non si ferma mai, questo ormai è sotto gli occhi di tutti. I direttori sportivi, ma non solo, delle varie società sono continuamente al lavoro nel tentativo di scovare la giusta opportunità e rinforzare la rosa spendendo il meno possibile. Non è da meno il Milan, che già quest’estate ha dimostrato di sapersi muovere bene: ben 9 gli acquisti, tutti di qualità, di cui si sono resi protagonisti Moncada e Furlani, ormai al vertice della dirigenza rossonera.

Milan che potrebbe presto intervenire anche per rinforzare l’attacco. Secondo le ultime indiscrezioni, Olivier Giroud sarebbe sempre più propenso a dire di sì alle offerte provenienti dall’Arabia Saudita. Il centravanti francese, a 37 anni ormai compiuti, potrebbe chiudere con il calcio europeo al termine di questa stagione.

Nel caso in cui l’ipotesi di cui sopra divenisse realtà, il Milan sarebbe costretto ad andare sul mercato per acquistare il sostituto. In cima alla lista delle preferenze, attualmente, c’è Jonathan David del Lille. L’attaccante costa però 50 milioni di euro: cifra non proprio facile da raggiungere per il Diavolo, che come alternativa valuta ancora Taremi del Porto.