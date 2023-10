Milan, intreccio folle con Ekitike: chi arriva in rossonero

Il calciomercato del Milan è fatto di intrecci clamorosi che possono portare a svolte improvvise: ora cambia il nome del nuovo attaccante.

I rossoneri sono alla ricerca di miglioramenti immediati per gennaio e anche per la prossima stagione. La dirigenza, però, ha iniziato già a lavorare per riuscire a non farsi trovare impreparati e portare a Milano i migliori calciatori del panorama europeo e mondiale. Moncada e Furlani hanno le idee molto chiare su come dover agire per riuscire a migliorare il club.

Ci sono molti nomi di primo livello e già affermati che, però, fanno gola a tante big e anche calciatori più giovani e che sono ancora alla ricerca dell’ultimo step che possono diventare dei futuri crack.

Calciomercato Milan: piace Ekitike ma c’è un intreccio

Sin dalla scorsa estate il Milan è andato alla ricerca di un nuovo centravanti per garantire a Pioli i gol che Olivier Giroud non può garantire per l’intero arco della stagione. Il francese è uno degli attaccanti più esperti del calcio internazionale e le sue qualità sono imprescindibili e indiscutibili per la società e per tutto lo spogliatoio. Chiaramente non può garantire un minutaggio completo per le circa 60 partite stagionali tra campionato, Europa, Coppa Italia e impegni con la Francia e quindi il club cerca ancora un sostituto.

Luka Jovic al momento non convince e difficilmente può diventare il bomber del futuro, per questo si è deciso di puntare su un nuovo centravanti. Il nome in cima alla lista ormai da mesi è quello di Hugo Ekitike.

L’attaccante francese è di proprietà del PSG ed è considerato uno dei migliori talenti del calcio francese ma non trova spazio con la squadra di Luis Enrique, avendo davanti a sé calciatori di gran livello come Kolo Muani e Gonçalo Ramos.

Secondo quanto riferisce footmercato, ora sulle tracce di Ekitike c’è il Lille che in estate certamente perderà Jonathan David, ormai pronto al grande salto. E proprio in questa situazione potrebbe trovare terreno fertile il Milan. Il canadese è un attaccante stimatissimo dalla dirigenza ma con un prezzo molto elevato e con una concorrenza sfrenata.

Il Lille per cedere David chiede 60 milioni di euro, consideranto che ha il contratto in scadenza nel 2025 e ancora grandi margini di migliorameto. Bayern Monaco e Chelsea sono le big molto interessate ma per i rossoneri potrebbe esserci l’opportunità di garantirgli minutaggio molto elevato e quindi con un’offerta – tra prestito e diritto o obbligo di riscatto – di 40-45 milioni di euro si potrà tentare il colpaccio.