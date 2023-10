Milan-Juve, furia rossonera su Mariani: “Siamo alla follia”

Tifosi del Milan scatenati sui social. Mariani finisce nel mirino dei supporter rossoneri.

Il big match tra il Milan di Stefano Pioli e la Juventus di Massimiliano Allegri sta scatenato una vera e propria tempesta sui social media. In questo appassionante incontro di Serie A, le controversie legate all’arbitraggio hanno fatto esplodere le discussioni e le polemiche sul mondo dei social network.

I tifosi rossoneri stanno vivendo un momento di grande agitazione in seguito alla partita casalinga contro la formazione bianconera, valida per la nona giornata del campionato di massima serie. Le reazioni appassionate dei tifosi rossoneri sono scaturite principalmente a seguito delle diverse decisioni arbitrali prese dall’arbitro Maurizio Mariani durante l’arco del primo tempo.

Questi eventi hanno innescato una serie di discussioni accese e polemiche online tra i sostenitori del Milan, che hanno espresso il loro dissenso riguardo alle scelte arbitrali. Il calcio italiano è noto per la passione dei suoi tifosi, e queste reazioni sui social media riflettono la profonda emozione che circonda il mondo del calcio, in particolare quando si tratta di scontri tra squadre di alto livello come Milan e Juventus.

Tifosi del Milan furiosi

Le polemiche riguardanti le scelte arbitrali non sono rare nel calcio, ma quando coinvolgono squadre di alto livello come il Milan e la Juventus, la tensione è particolarmente alta. Le reazioni appassionate dei tifosi rossoneri sono scaturite a causa delle molteplici decisioni arbitrali prese dall’arbitro Maurizio Mariani durante i primi 45 minuti di gioco, dove è arrivata anche l’espulsione di Thiaw.

Abbiamo già capito l'arbitro da che parte sta 🤬🤬 #MilanJuve — Giovanni🔴⚫ (@Iamsilvergdb) October 22, 2023

Durante i primi 45 minuti della partita, Mariani ha preso alcune decisioni che hanno lasciato perplessi i tifosi del Milan. L’espulsione di Thiaw, arrivata per un fallo su Kean, ha alimentato ancor più le critiche nei confronti del direttore di gara.

Nel corso del primo tempo, numerosi tifosi del Milan hanno espresso le proprie lamentele e frustrazioni riguardo alle decisioni arbitrali prese dal direttore di gara Maurizio Mariani. Alcuni di loro hanno utilizzato l’hashtag #MilanJuve per condividere i propri pensieri e critiche. Le reazioni dei tifosi del Milan riflettono la passione e l’emozione che circondano il calcio italiano e le controversie legate alle decisioni arbitrali.

iniziamo ci fanno pagare genova #MilanJuve — Alfred (@Ibraico) October 22, 2023

La partita tra il Milan e la Juventus non è solo un confronto sul campo, ma anche una battaglia online tra i sostenitori del Milan contro l’arbitro Maurizio Mariani. Le controversie legate alle decisioni arbitrali sono all’ordine del giorno nel mondo del calcio, ma quando coinvolgono squadre di così alto livello, l’emozione è amplificata.

Niente il petto di Pulisic non esiste, lui è fatto solo di braccia #MilanJuve — Federica🍁 (@chiccapan) October 22, 2023

Ma che punizione è?

Questi giocatori devono tagliarsi gli arti.

Siamo alla follia.#MilanJuve #MilanJuventus — eli.elli.elisa (@itselisy) October 22, 2023

Adesso a Pulisic le fischieranno tutte contro quelle mezze e mezze #MilanJuve — Jacopo 🔴⚫️ (@Jacop83) October 22, 2023