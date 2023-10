Milan-Juve, Leao sogna: potrebbe succedere a San Siro

Rafa Leao nella prossima partita potrebbe raggiungere un suo record personale. Il portoghese punta la Juventus.

Il Milan affronterà la Juventus, Domenica, per quello che sarà il big match della nona giornata di Serie A. L’attaccante portoghese ad ora conta già 3 gol e 4 assist e sempre tante ottime prestazioni al servizio della squadra. Ora contro la Juventus potrebbe siglare un personalissimo record.

Leao punta la Juve, nel mirino un traguardo

Milan Juventus potrebbe regalare a Rafa una gioia, un traguardo personale.

A 24 anni Rafa Leao si sta prendendo il Milan a suon di giocate e azioni straripanti. Il talento portoghese è ormai riconosciuto a livello europeo come uno degli esterni offensivi più forti e pericolosi in circolazione e il Milan lo culla.

In occasione di Milan Juve, Domenica sera, Leao potrebbe raggiungere il traguardo dei 50 gol segnati nei top 5 campionati europei. Il rossonero difatti ad ora ne vanta 41 in Serie A e 8 in Ligue 1 quando era in forze al Lille.

Dunque Leao sarà atteso da un traguardo stimolante in occasione di una partita altrettanto stimolante.