Milan-Juve, Pioli può sorridere: la notizia è una manna

Il Milan e Stefano Pioli possono sorridere: nelle ultime ore circola una notizia che fa ben sperare tutto il mondo rossonero.

Dopo un grande avvio di stagione il Milan sta approfittndo a di queste ore per tirare un po’ il fiato e ricaricare le pile – anche da un punto di vista mentale – per proseguire al rientro nel miglior modo possibile. Pioli e i suoi ragazzi quando torneranno, dopo la sosta per le Nazionali, si troveranno di fronte la Juventus: un match importantissimo quello contro i bianconeri, che dirà tanto sul reale valore di entrambe le squadre. Il Diavolo, dal canto suo, avrà l’occasione per dimostrare di saper vincere anche contro le big: in questo grande inizio di stagione, infatti, sono da sottolineare i due pareggi in Champions e la brutta sconfitta contro l’Inter in campionato.

Di certo non sarà facile battere la Juventus, come non sarà facile ottenere punti importanti nella doppia sfida europea contro il Paris Saint Germain. I rossoneri però dovranno mettercela tutta, soprattutto in Champions dove in caso di risultati negativi potrebbe essere seriamente compromessa la qualificazione agli ottavi. Per fortuna, nel frattempo arrivano notizie positive dall’infermeria. Stefano Pioli e tutti i tifosi del Milan possono sorridere in vista di un rientro a dir poco importante.

Milan, più vicino il rientro di Krunic: Pioli sorride

Tra le sorprese più belle di questo Milan di inizio stagione c’è la riscoperta di Yacine Adli. Il fantasista francese, dopo lo stop per infortunio di Krunic, si è reinventato regista davanti alla difesa mostrando disponibilità e voglia di conquistarsi un posto importante nelle gerarchie di Pioli. Il tecnico emiliano, però, ora sorride per il rientro sempre più vicino del tuttofare bosniaco.

Krunic in questi anni si è affermato come uno dei fedelissimi di Pioli, che non vuole mai farne a meno per la capacità di ricoprire più ruoli e la diligenza tattica fondamentale per gli equilibri della squadra.

Per questi motivi, nonostante le buone prestazioni offerte da Adli, Krunic è pronto a riprendersi un posto da titolare già a partire dal match contro la Juventus di domenica 22 ottobre. A sottolinearlo è la Gazzetta dello Sport, che nell’edizione di questa mattina conferma che Pioli ha intenzione di schierare sin da subito in mezzo al campo il centrocampista bosniaco.

Vedremo se nelle prossime settimane, o per meglio dire nei prossimi allenamenti, Adli riuscirà a far cambiare idea al suo allenatore.