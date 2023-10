Milan-Juve, saranno determinanti: i bianconeri gongolano

Verso il big match di Milan-Juve, i bianconeri gongolano per le novità: anche l’ex ammette che saranno determinanti.

Dopo la sosta di campionato dovuta alle qualificazioni per le nazionali agli Europei del 2024 che si giocheranno in Germania nella giornata di ieri si è ripreso dalla nona giornata di serie A. Ad aprire il turno Verona-Napoli con gli azzurri che trovano una vittoria netta e lanciano un messaggio alle avversarie balzando a 17 punti, gli stessi di Juventus e Fiorentina.

Tre punti anche per l’Inter che mette sotto il Torino, nonostante la trasferta, e ritorna in vetta alla classifica in attesa delle restanti partite. Il Milan, dunque, è chiamato a fare risultato per non perdere la scia delle avversarie e mantenere il primato in classifica.

Per i rossoneri una sfida importante: questa sera si giocherà a San Siro contro la Juventus. In questa stagione i bianconeri stanno dimostrando di essere nettamente più pericolosi: senza la distrazione della sentenza gli uomini di Allegri possono giocare liberi e dimostrare il loro valore reale.

Motivo per cui Pioli e i suoi dovranno stare attenti. A preoccupare il tecnico le tante assenze che dovrà affrontare in vista del big match che avrà luogo questa sera. In primis quelle forzate dai diversi infortunati.

Durante l’estate il Milan era stato bravo a trovare dei rinforzi calzanti e di qualità, dimostrando a inizio campionato che le new entry potevano essere fondamentali per gli equilibri durante la stagione.

Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic. Soltanto tre nomi dei diversi giocatori arrivati nella sessione estiva e che hanno da subito avuto un forte impatto ambientandosi in breve tempo e determinando in modo positivo in più occasioni.

Assenze determinanti per Milan-Juve, i bianconeri gongolano

Gli infortuni di Piere Kalulu, Rade Krunic e Ruben Loftus-Cheek hanno lasciato il tecnico in apprensione per tutto il periodo della sosta nazionali. Ad aggiungersi i problemi per Okafor, che ha subito un colpo al visto durante gli allenamenti con la propria nazionale, e Chukwueze che ha accusato un fastidio al bicipite femorale.

Nessuna tregua se si pensa che proprio negli ultimi giorni anche il secondo portiere, Marco Sportiello, ha dato forfait per un altro problema muscolare. Un’assenza importante se si contestualizza la quasi certa titolarità vista l’assenza per squalifica di Mike Maignan.

Sia il portiere sia Theo Hernandez, infatti, dovranno scontare un turno si squalifica contro la Juventus: Maignan per l’uscita scomposta nei minuti di recupero di Genoa-Milan e Theo, diffidato e che ha ricevuto un giallo nel corso del primo tempo.

Due tra le assenze più pesanti per l’equilibrio della squadra, ad ammetterlo è persino l’ex Milan e Juventus José Altafini: “Sono tutti giocatori importanti, ma le assenze di Maignan e Theo sono determinanti. E questo può alla lunga aiutare la Juve a far risultato stasera”.