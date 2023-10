Milan-Juventus, altra batosta: tifosi rossoneri gelati

Al rientro in Serie A sarà subito Milan-Juventus. In particolare c’è un dettaglio che non è passato inosservato

In archivio le prime otto giornate di campionato, momentaneamente il Milan guarda tutti dall’alto. Sono infatti 21 i punti totalizzati dai rossoneri in questo avvio di stagione. L’unico neo resta quello della pesante sconfitta nel derby, un ko che comunque ha dato qualcosa in più al Milan. Dopo il 5-1 patito contro l’Inter, il Diavolo ha ritrovato compattezza, per lo meno in Serie A. Compattezza necessaria a completare l’operazione sorpasso ai danni del Biscione. Infatti ora l’Inter insegue a due lunghezze di distanza il Milan che, al ritorno dalla pausa nazionali, si giocherà tanto della sua prima metà di stagione.

Terminata la pausa la Serie A vedrà come protagonista uno dei big match per eccellenza del nostro calcio, in particolare di questa stagione: Milan-Juventus. La partita andrà in scena a San Siro e potrebbe essere un crocevia importante per la stagione di entrambe le strisciate. Se il Milan dovesse vincere potrebbe prendere il largo, al contrario una vittoria della Juve accorcerebbe ancor di più la classifica. Proprio di questo aspetto ha parlato un ex dirigente bianconero: Giovanni Cobolli Gigli. Il dirigente aveva preso in mano la Juventus post Calciopoli ed è tornato a parlare i microfoni di TMW Radio.

Milan-Juve, parla l’ex presidente bianconero Cobolli Gigli

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è tornato a parlare dei bianconeri, ma anche di Milan. In particolare Cobolli Gigli ha raccontato cosa vorrebbe vedere dai bianconeri contro la squadra di Pioli. L’ex presidente ha detto: “Dopo il derby sono più ottimista nei confronti della Juventus. E credo che a Milano col Milan alla ripresa possa fare molto bene”. Quindi aspettative alte per Cobolli Gigli, considerando come al Milan mancheranno due pezzi da 90 come Maignan e Theo Hernandez. Così la Juve potrebbe anche pensare di provare a fare risultato pieno a San Siro.

Cobolli Gigli ha poi continuato dicendo: “La Juve dovrebbe dimostrare a se stessa e ai tifosi di poter fare una bella partita a Milano e di battere il Milan. Darebbe forza, determinazione al gruppo”. Proprio questo può diventare il tema principale della sfida. Infatti se la Juve dovesse vincere potrebbe ritrovare quella fame e quello spirito che la spingerebbe dentro la corsa Scudetto. Dall’altro lato l’obiettivo del Milan è chiaro: evitare che i bianconeri possano entrare in questa corsa. Ovviamente lasciando così il duello a Milano, mantenendo lo Scudetto un affare tra Diavolo e Biscione.