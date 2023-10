Milan, la decisione farà discutere: cosa farà adesso Pioli?

Il Milan si prepara alla trasferta di Marassi. Pioli ha ancora dei dubbi, ma la sua decisione potrebbe far discutere.

Il Milan sta continuando il suo cammino in Serie A con un buon ruolino di marcia. Infatti per gli uomini di Pioli sono arrivate sei vittorie in sette partite, con l’unico neo che è la sconfitta nel derby. Sconfitta che è arrivata con un passivo pesante e che il Milan ha faticato a digerire. Tuttavia si passa dalla sconfitte per crescere e difficilmente si può avere un insegnante migliore di un Derby della Madonnina. Tornando al presente, il Milan è pronto per la trasferta di Marassi. Ovviamente la sfida in programma è quella con il Genoa.

In particolare la partita potrebbe rappresentare diverse avversità per il Diavolo, nonostante il Grifone sia una neopromossa. Infatti i rossoblù hanno stoppato in casa la Roma e sicuramente Gilardino vorrà dare il massimo contro i rossoneri. Per l’ex attaccante non può essere una partita come le altre, considerando il suo passato a Milano. Come non può essere una partita come le altre per Messias, candidato ad una maglia da titolare. Sponda Diavolo invece la situazione di formazione è un po’ più complessa del previsto, considerando le condizioni del centrocampo di Pioli. Centrocampo che vede ancora un ballottaggio aperto.

Milan, le idee sul centrocampo

Stefano Pioli ha ancora aperte diverse porte per ciò che riguarda la partita di Marassi. Infatti il tecnico del Milan si prenderà tutto il tempo a disposizione per decidere chi schierare, considerando l’importanza dell’impegno. Impegno da onorare e non sbagliare per restare davanti a tutti prima della pausa nazionali. Tornando alla formazione, Pioli dovrebbe effettuare due cambi. In particolare Florenzi al posto di Calabria e Okafor per Giroud. Oltre a queste decisioni rimane però aperta la questione centrocampo, in particolare per la situazione dei preferiti di Pioli. Infatti il tecnico del Milan dovrebbe aver deciso, come riportato da Tuttosport, di schierare dal primo minuto Musah e Reijnders.

Di conseguenza l’ultimo posto a centrocampo va ad accendere la lotta interna tra Adli e Pobega. Considerando la forza di Musah e l’intelligenza di Reijnders, convocato dall’Olanda, Pioli dovrebbe optare per Adli. Infatti il francese parte leggermente in vantaggio su Pobega, che potrebbe comunque entrare a partita in corso. Pioli pare essere stato convito dalle recenti prestazioni del francese, che è entrate bene anche a Dortmund contro il Borussia. Di conseguenza il doppio infortuni Bennacer-Krunic potrebbe aver fatto finalemente scoprire alla Serie A il talento di Yacine Adli. Ora c’è il test Genoa, un test che sarà solo un passaggio della crescita del francese.