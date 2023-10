Milan, la mossa di Pioli per stanare il Dortmund: svelato tutto

C’è la novità in campo contro il Borussia Dortmund, Pioli pensa ad una nuova mossa per il centrocampo con Reijnders play.

Serata di Champions League per il Milan che per la seconda sfida del girone affronterà il Borussia Dortmund. All’Iduna Park si attende un clima infuocato non soltanto per il calibro della partita ma anche per il calore che solo i tifosi tedeschi del Dortmund sanno dare.

Dopo il pareggio alla prima con il Newcastle il Milan è chiamato a vincere il primo match. Trovare un altro pareggio o peggio, una sconfitta, potrebbe iniziare a delineare un solco che difficilmente i rossoneri potrebbero recuperare.

Sarà fondamentale, dunque, non soltanto una prestazione importante ma anche un alto livello di concentrazione. Per tentare di sorprendere gli avversari Pioli potrebbe pensare ad alcuni cambi nella formazione iniziale.

Il tecnico rossonero nelle ultime uscite stagionali ha dimostrato di poter cambiare pelle alla squadra ottenendo il massimo dai suoi, un cambiamento che ha disorientato gli avversari e che ha permesso di sperimentare altri moduli e schemi.

La mossa di Pioli contro il Dortmund

Alcune scelte di Pioli sono state forzate e condizionate dalla necessità di risolvere problemi fisici nella rosa. A partire dall’infortunio della scorsa stagione per Ismael Bennacer: il centrocampista ha subito un intervento al ginocchio che lo terrà ai box ancora per un paio di mesi. A proposito di operazioni, quella alla caviglia per Mattia Caldara lo terrà fuori fino a fine anno, con la speranza che il difensore possa ritornare dopo la sosta. Più recenti, invece, gli infortuni muscolari di Pierre Kalulu e Rade Krunic e il problema all’adduttore di Ruben Loftus-Cheek.

Tre pedine fondamentali nella scacchiera di Pioli. Ma mentre per l’inglese la speranza è di rivederlo in campo già a fine mese, per Kalulu e Krunic non ci sono notizie così positive. Non è stimabile un loro ritorno a breve termine, i due dovranno essere monitorati lungo la riabilitazione muscolare.

Pioli, dunque, sarà costretto ancora una volta a reinventarsi. Una nuova idea stuzzica il mister contro il Borussia che aveva scelto i suoi uomini per la sfida ma che non aveva ancora trovato la quadra per la formazione: Reijnders sarà play con Musah a destra e Pobega sulla sinistra.

In attacco il trio Pulisic, Giroud e Leao. Pronti dalla panchina per dare una mano e subentrare Adli, che rifiata e per un turno resta in panchina, Chukwueze, Okafor e Jovic. Probabile che ci sarà una chance per loro in campionato contro il Genoa,