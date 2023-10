Milan, l’arma segreta di Pioli contro il Genoa: numeri da paura

Nella giornata di domani andrà in scena l’anticipo dell’ottava giornata di campionato a Marassi nella sfida che vedrà incrociare Genoa e Milan, con i rossoneri che hanno un asso nella manica.

Il Milan di Stefano Pioli comanda la classifica insieme ai cugini dell’Inter a quota 18 punti. Dopo l’impegno Champions conclusosi per la seconda volta a reti bianche in trasferta contro il Borussia Dortmund, i rossoneri devono ritrovare la via del gol al più presto per tener botta all’attuale capolista nerazzurra.

Il mister ex Fiorentina ha in mente, però, un piano per mettere in difficoltà una squadra solida come il Genoa. I rossoblù, infatti, hanno dimostrato di poter rimanere nella massima categoria italiana, tanto da collezionare punti importanti, ben 7, tra Lazio, Napoli e Roma. Dopo lo sfortunato punto in trasferta ad Udine a causa dell’autogol di Matturro, valevole per il pareggio (2-2) nel finale di gara, il Genoa vuole far tornare il sorriso sulle labbra ai propri tifosi, nella speranza di centrare un risultato utile contro la squadra di Milano.

Stefano Pioli può superare il Genoa affidandosi ad un calciatore che con i rossoblù ha sempre trovato la giusta motivazione per performare nella maniera migliore possibile per sè stesso e per la squadra, anche nelle sue esperienze precedenti.

Pioli si affida a lui: statistiche importanti contro il Genoa

Un calciatore che non ti aspetti ma che fa parlare spesso di lui per quello che ha fatto negli anni scorsi e per ciò che è diventato per il Milan e per la Nazionale: il giocatore in questione è Alessandro Florenzi. Numeri importantissimi contro il Grifone tanto da essere reputato un vero e proprio pericolo dai tifosi genoani. Sono ben 3 i gol e altrettanti assist quelli da lui timbrati contro il Genoa che, di conseguenza, è la squadra contro cui Alessandro Florenzi ha preso parte a più reti in Serie A.

I record, però, non finiscono ancora. Infatti il terzino destro ha dimostrato di essere molto decisivo grazie anche ad un minutaggio abbastanza elevato: il Genoa, infatti potrebbe diventare la terza formazione affrontata in Serie A, insieme a Sampdoria e Sassuolo, contro cui Alessandro Florenzi ha giocato più di 1000 minuti nella competizione. L’ex Roma ha collezionato 997 minuti contro il Grifone ed in caso di titolarità può tagliare il traguardo delle 250 presenze da titolare nei campionati da lui disputati: 189 in Serie A, 33 in Serie B, 18 nella Ligue 1 francese e 9 nella Liga spagnola.