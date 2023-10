Milan-Maguire, l’affare fa sognare i tifosi: arriva l’indiscrezione in queste ore

Calciomercato Milan, i tifosi rossoneri possono sognare Maguire? In queste ore è arrivata l’indiscrezione sulla trattiva tra il giocatore e la società.

Il Milan tra tutti i big club italiani è stato sicuramente il più incisivo in quest’ultima sessione estiva di calciomercato, infatti è riuscito a cambiare volto alla proprio squadra migliorandone ogni reparto e per il momento visti i risultati collezionati e il primo posto in classifica, i dirigenti rossoneri sembrano aver fatto un buon lavoro. Sicuramente gli interventi più importanti sono stati fatti in attacco e a centrocampo, sono arrivati Samuel Chukwueze e Christian Pulisic, che hanno migliorato la corsia destra di un tridente offensivo, che negli anni precedenti era stato abituato a giocare sulla sinistra, per servire Rafa Leao. Altri protagonisti di questo Milan sono diventati subito Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders e Yunus Musah.

Il Milan però vorrebbe continuare ad apportare alcune piccole modifiche per migliorare ancora di più la propria rosa e questa volta starebbe puntando più sul reparto difensivo, alla ricerca di nuovo centrale. Nelle ultime ore, infatti in Inghilterra hanno accostato al club rossonero un nuovo giocatore di Premier League. Si tratta di Harry Maguire, il giocatore inglese che lo scorso 5 marzo è arrivato a quota 30 anni, non appare per niente soddisfatto dello scarso impiego che sta avendo al Manchester United e starebbe pensando di cambiare aria, già a gennaio, infatti potrebbe pensare di fare le valigie e partire per fare una nuova esperienza.

Maguire al Milan: una semplice indiscrezione

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com le voci che hanno accostato il giocatore al Milan sono state molto insistenti, però l’indiscrezione proveniente dall’Inghilterra è destinata a rimanere una semplice suggestione, almeno per il momento.

Tra le parti infatti non risulta infatti esserci stato nessun contatto nemmeno per avere semplici informazioni riguardo il giocatore. Alla sessione invernale manca comunque ancora un pò, quindi magari potrebbe succedere ancora di tutto e potrebbero esserci contatti un pò più in là, o rimarrà solo un semplice accostamento.

Nel frattempo il Milan è pianamente concentrato sulla sfida di domenica sera contro la Juventus, dove sicuramente tenterà in tutti i modi di portare a casa la vittoria, nonostante le varie assenze ed infortuni. Vincere significherebbe consolidare ancora di più il primo posto in classifica, dato che i bianconero al momento sono terzi a due punti dalla vetta, vincendo i rossoneri si allungherebbero ancora di più. L’obiettivo è chiaro, quest’anno il Milan vuole riportare lo scudetto a Milano e cucire sul proprio petto la seconda stella.