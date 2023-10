Milan meglio dell’Inter: il motivo fa felice i rossoneri

Il Milan è davanti all’Inter in classifica. Inoltre l’analisi sulle due squadre vede i rossoneri avanti in un altro aspetto

Con la chiusura dell’ottava giornata di Serie A il campionato si ferma nuovamente. La pausa nazionali è tornata a spezzare il ritmo della nostra massima serie, dopo che le squadre avevano iniziato a lanciarsi. Comunque ringrazia il Milan che, dopo la vittoria folle di Marassi, può andare a riposo guardando tutti dall’alto. A riposo può sembrare una parola grossa, siccome tanti rossoneri saranno impegnati con le proprie nazionali. Una volta che la sosta terminerà, il Diavolo tornerà in campo per sfidare la Juventus. La partita potrebbe già essere decisiva per trovare uno slancio importante nel mese di novembre.

Infatti quella tra Milan e Juve non è solo una partita tra due big del nostro calcio, ma soprattutto una partita che vede contro la prima e la terza della Serie A. Per lo meno in questo avvio sia Madama che Diavolo hanno dimostrato di aver fatto passi avanti rispetto alla partenza della scorsa stagione. In particolare c’è chi vede i rossoneri non solo superiori alla Juventus, ma anche all’Inter. Infatti, dopo le prime otto giornate, sembrano essere le tre strisciate le candidate numero uno allo Scudetto, exploit della Fiorentina permettendo. Tornando alla superiorità del Milan, Stefano De Grandis ha le idee chiare.

De Grandis, l’analisi su Milan e Inter

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha parlato della rivalità che scorre tra Milan ed Inter. Una rivalità che in questi anni è tornata a prendere il palcoscenico nazionale ed internazionale, senza essere solamente confinata al Derby della Madonnina. Infatti Diavolo e Biscione si contendono il primato ormai da diverse stagioni e quest’anno il tema sembra lo stesso. In particolare De Grandis ha parlato delle differenza di natura psicologica tra le due squadre: “Credo che il confine tra le due squadre sia più di natura psicologica. Il Milan perde male il derby e tutti hanno la sensazione che l’Inter sia più forte. Però il Milan ha una reazione forte”.

Reazione che ha portato i rossoneri a superare l’Inter per la vetta della classifica. Infatti la sensazione è che il 5-1 rimediato nel derby sia servito e non poco agli uomini di Stefano Pioli per trovare la giusta quadra. De Grandis ha poi continuato: “Il Milan si nota per l’equilibrio interno. Non dico che all’Inter non ci sia equilibrio, ma i nerazzurri non riescono a raddrizzare le partite alla loro portata. Il Milan invece sì”. Questo il pensiero di De Grandis, un pensiero ovviamente nato dalle ultime uscite delle due milanesi. Uscite in cui il Milan ha vinto soffrendo a Genova, con il neo del gol di Pulisic, mentre l’Inter ha impattato in casa con il Bologna.