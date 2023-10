Milan, nessun miglioramento: il giudizio è tagliente

Pesanti critiche per il Milan di mister Stefano Pioli. L’ex calciatore usa dichiarazioni taglienti dopo il ko contro la Juventus.

Nella serata di ieri, lo stadio di San Siro è stato il palcoscenico di un’avvincente battaglia calcistica tra il Milan allenato da Stefano Pioli e la Juventus guidata da Massimiliano Allegri. Questo scontro al vertice aveva una carica emozionale intensa, attirando l’attenzione degli appassionati di calcio di tutto il mondo.

Per i tifosi rossoneri, la notte si è rivelata amara, con la Juventus che ha prevalso 1-0. L’autore della rete decisiva è stato un volto familiare per i tifosi del Milan, Manuel Locatelli. L’ex centrocampista rossonero ha punito la sua vecchia squadra con un gol che ha permesso ai bianconeri di portare a casa una vittoria fondamentale in chiave Scudetto.

Questa pesante sconfitta ha avuto profonde conseguenze per il Milan. La sconfitta ha comportato la perdita del comando della classifica, adesso presieduta dai rivali storici dell’Inter.

Pesanti critiche dell’ex calciatore

Nella recente intervista a “Radio Anch’io lo Sport”, Josè Altafini, ex calciatore di Milan e Juventus, ha condiviso le sue opinioni sul match disputato ieri a San Siro tra le due squadre. Uno dei punti chiave su cui si è soffermato riguarda l’assenza di un degno sostituito di Olivier Giroud nel Milan.

Altafini ha espresso il suo dispiacere riguardo al fatto che il Milan di Stefano Pioli abbia gli stessi problemi ormai da due anni. In particolare, ha sottolineato l’assenza di un sostituto all’altezza di Olivier Giroud, definendo il francese un giocatore straordinario, capace di segnare anche quando gioca male per gran parte della partita.

Altafini si è mostrato sicuro nelle dichiarazioni: “Ma quello che mi dispiace è che il Milan ha sempre gli stessi problemi da due anni. Non ha un vice Giroud, che è un grandissimo giocatore che anche se gioca male 89 minuti può sempre fare gol”. Questa mancanza di opzioni valide in attacco potrebbe essere un ostacolo per il Milan nel conseguire risultati positivi in assenza del suo attaccante principale.

Inoltre, Altafini ha evidenziato la vulnerabilità del Milan ai contropiedi, citando un episodio in cui un contropiede avversario ha portato all’espulsione di Thiaw: “Soffre le ripartenze avversarie: ieri un contropiede ha causato l’espulsione di Thiaw”. Questo aspetto potrebbe rappresentare un’area critica che il Milan deve affrontare e migliorare per garantire una maggiore solidità difensiva.

Secondo Altafini, il Milan sembra ancora alle prese con problemi persistenti, tra cui la mancanza di alternative convincenti per i suoi attaccanti principali e la suscettibilità ai contropiedi avversari. Questi sono aspetti che richiederanno attenzione da parte della squadra e dello staff tecnico di mister Stefano Pioli per raggiungere un rendimento più stabile e competitivo nelle sfide future.