Milan, nessuna trattativa: tifosi preoccupati, salta il rinnovo?

In casa Milan c’è una situazione che preoccupa e non poco. Il calciatore dovrebbe rinnovare, ma per ora non c’è nessuna trattativa.

La pausa per le nazionali dona, forse, un po’ di respiro a tutti ma di certo nessuno può davvero abbassare la guardia. Tantomeno il Milan, in testa alla classifica dopo otto giornate e atteso da un periodo che dirà molto – quasi tutto – su quello che potrà essere il prosieguo della stagione. I rossoneri, attualmente primi con due lunghezze di vantaggio sull’Inter seconda, fra una settimana esatta se la vedranno con la Juventus a San Siro: un match sempre affascinante quello contro i bianconeri, che quest’anno torna ad avere un sapore ancor più speciale viste le rigenerate velleità della Signora in ottica Scudetto.

Il Diavolo dal canto suo deve pensare soltanto a come prepararsi al meglio durante questi giorni. Oltre alla sfida con la Juventus c’è da considerare anche il doppio match di Champions contro il PSG: un appuntamento dal quale passerà gran parte del futuro dei rossoneri nella massima competizione europea. Contro i parigini, infatti, sarà obbligatorio portare a casa punti.

Oltre al campo, si pensa ovviamente anche a tutto ciò che ruota attorno. Tra le questioni più spinose c’è sempre quella riguardante i rinnovi di contratto: i tifosi in tal senso sono preoccupati perché al momento non sembra esserci una trattativa con quello che è uno dei calciatori più importanti tra quelli presenti in rosa.

Milan, c’è un problema? Il rinnovo di Theo potrebbe diventare un caso

Il Milan prosegue a prepararsi in vista di uno scorcio di stagione a dir poco importante tra campionato e Champions League. Nel frattempo il duo Moncada-Furlani, oltre a tenere d’occhio il mercato in cerca di opportunità pensa anche ai rinnovi di contratto. Un tema, questo, sempre più spinoso per le società di tutto il mondo.

La preoccupazione sale ancor di più, com’è ovvio che sia, quando ad essere coinvolti sono calciatori di prima fascia. Importanti per la squadra di appartenenza e appetibili agli occhi di tutte le big europee.

È questo, senza ombra di dubbio, il caso di Theo Hernandez. Il terzino sinistro francese, affermatosi negli ultimi anni come uno dei migliori in Europa nel suo ruolo, ha un contratto con il Milan che scade nel 2026. A fine stagione, dunque, mancheranno soltanto due anni: tanti, ma non tantissimi. Per questo si inizia a pensare al rinnovo, che però secondo Tuttosport non è stato nemmeno ipotizzato. Al momento, infatti, sembra non ci siano trattative in corso.