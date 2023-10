Milan, Pioli avrà il bomber: decisione del club, salti di gioia

Il Milan pensa già al futuro. I rossoneri hanno già individuato il colpo offensivo per la prossima estate di mercato.

Il Milan viaggia a gonfie vele in Serie A, con una sola sconfitta nelle prime sette uscite stagionali. Infatti i rossoneri hanno perso solamente, si fa per dire, il derby contro l’Inter. Derby che ha rappresentato una vera e propria batosta per il Diavolo, al di là del pesante passivo. Infatti gli uomini di Pioli ci hanno messo un po’ per ritornare fermamente sui livelli di espressione massima. Inoltre il Champions League il Milan continua a faticare, specialmente in fase realizzativa. Il punto in Europa è uno: il Diavolo crea, ma non fa gol.

Sono bene quattro partite consecutive in cui i rossoneri non vanno a segno i Champions League, record negativo assoluto. Inoltre i due punti raccolti nel girone di Champions possono trasformarsi in un problema al termine del girone d’andata. Nonostante ciò il Milan ha dimostrato un’ottima abnegazione in fase difensiva, subendo infatti zero gol in due partite europee. Torniamo dunque al punto di partenza: i pochi gol segnati. Per questo motivo, come riportato da Sport Mediaset, la dirigenza del Milan ha messo nel mirino uno dei profili offensivi più interessanti del momento: Jonathan David. Il classe 2000 è l’idea di top player per il mercato del Milan della prossima estate.

Milan, è David la prima scelta

È presto per parlare i mercato, ma le antenne degli addetti ai lavori sono sempre puntate verso il futuro. Infatti si sa che, a parità offerta, chi si muove prima ha un vantaggio. Ed è per questo motivo che il Milan ha già iniziato a lavorare sul fronte David, come riportato da Sport Mediaset. Inoltre la squadra mercato rossonera aveva già avviato i contatti con il Lille in estate, senza però trovare un accordo. A dimostrazione di quanto il Milan abbia provato a trovare un’alternativa di spessore per Giroud, anche se parlare di alternativa può essere riduttivo in questo caso.

Infatti il talentino canadese ha già messo in mostra le sue qualità negli ultimi anni. In particolare David è andato a segno per 4 volte, fornendo anche un assist in questa stagione. I numeri sono importanti se consideriamo che i 5 gol a cui ha partecipato sono esattamente la metà di quanto prodotto dal Lille in stagione: settimo posto e dieci gol complessivi. Inoltre c’è un particolare che potrebbe aiutare il Milan. Infatti il contratto di David è in scadenza nel 2025, fatto che potrebbe far abbassare il prezzo del canadese. In particolare le richieste del Lille di 60 milioni di euro potrebbero scendere fino a circa 35 milioni di euro. Un colpo che il Milan, anche a fronte di una o più cessione, potrebbe permettersi.